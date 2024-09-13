Victor Osimhen ilk kez idmanda

Cimbom'un süper transferi Victor Osimhen dün yeni takımıyla ilk kez antrenmana çıktı. Milli arada ülkesi Nijerya için mücadele eden 100 milyon euro piyasa değerindeki Osimhen'in idmanda göz doldurduğu öğrenildi.

Golcü oyuncu Rizespor maçında Galatasaraylı taraftarların karşısına ilk kez çıkacak. Ancak teknik direktör Okan Buruk'un Nijeryalı yıldızı henüz takımla sadece 1 idmana çıktığı için 11'de oynatmayı düşünmediği belirlendi. Alınan bilgilere göre tecrübeli hoca Michy Batshuayi'ye formayı verecek.