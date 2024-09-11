Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bugün 12 maçla sürecek. Saat 13.30'da oynanacak Çankırı-Kırıkkale ve saat 16.00'da başlayacak olan Uşakspor-1922 Konya karşılaşmaları A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Kupanın büyük heyecanı yarın da devam edecek.



- 13.30 Çankırı-Kırıkkale

- 14.00 Dersim-Adıyaman

- 14.00 Bayburt Öİ-Serhat Ardahan

- 14.00 Şırnak Petrol-Kurtalan

- 14.00 Özgüzeldere-Hakkari Zap

- 14.00 Hürriyet-Kars 36

- 14.00 Kahramanmaraş-Nevşehir Bld.

- 14.30 Etimesgut Bld.Kırşehir

- 14.30 Bld. Oğuzhan-Denizli

- 14.30 Yeşil Yalova-Yeni Çan

- 14.30 Z.Kömür-Bartın

- 16.00 Uşak-1922 Konya

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