Güzel oyuncu Hazal Kaya eski formuna kavuştu!

Hazal Kaya, dijital bir platformda yayınlanan dizisinin, kutlama yemeğine katıldı. Beyoğlu'nda gerçekleştirilen etkinliğe şık ve zarif tarzı ile katılan güzel oyuncu, gazetecilerin "Hazal hanım, harika görünüyorsunuz ve çok zayıflamışsınız" şeklindeki iltifatına teşekkür ederek "Bu değişimin sırrı yaz boyunca iki çocuğun peşinde koşturmak... Şaka bir yana iyi beslendim, çok da konuşamıyorum bu durumları, anlayın beni" dedi.

'DARALDIM, SIKILDIM'

Ünlü oyuncu, gazetecilerin "Saçlarınızdaki değişikliğin sebebi nedir?" sorusuna ise "Daraldım, çok sıkıldım, buhran... 'Aa yeter be bu saçlar' diyerek isyan etmemin sonucu bu durum, çok da mutluyum" diyerek cevap verdi.