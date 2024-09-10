Filip Kostic resmen Fener’de

Fenerbahçe önceki gün anlaşmaya vardığı Filip Kostic'e dün imza attırdı. Sarı- Lacivertliler tarafından yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize hoş geldin Kostic. Kulübümüzün Juventus'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kostic sözleşmeye imza attı" dendi.

Bu arada Sırp oyuncunun, "Taraftarımızın önünde sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dediği de kulüp tarafından açıklandı. Öte yandan Juventus kulübü de bir açıklama yaparak, "Şimdi onu yeni bir macera bekliyor. İyi şanslar Filip" ifadesi kullanıldı. Sırp yıldız İtalyan kulübünde 2 sezonda 87 maça çıkarken 3 gol, 15 asistlik performans sergiledi.