Beşiktaş’ın gözü Pereira’da! Bek transferi için rotasını İngiltere’ye çevirdi!

Transferi iki kanatta da oynayabilecek bir bek alarak kapatmak isteyen Beşiktaş aradığı ismi İngiltere'de buldu. Siyah- Beyazlılar'ın Leicester City'nin sağ beki Ricardo Pereira ile ilgilendiği öğrenildi.

15 yabancısı bulunan Beşiktaş'ın yeni transfer yapması için 2 isimle daha yollarını ayırması gerekiyor. Ayrılığa en yakın isimler ise Amartey ve Chamberlain. Kartal'ın bu isimlerle yollarını ayırması halinde 30 yaşındaki Portekizli futbolcu için Ada ekibiyle resmi temaslara başlayacağı da gelen bilgiler arasında. Sol bekte de forma giyebilen Pereira bu sezon 1 maçta oynadı. Geçen sezon ise Championship'te 45 maçta 4 gol, 2 asist yapan Pereira'nın Leicester ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.