Montella’nın santrforsuz oyunu eleştiri konusu oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'un ilk haftasında Galler ile deplasmanda çok kötü bir oyunla 0-0 berabere kalması tepki topladı. Turnuvaya 1 puanla başlayan Bizim Çocuklar'da alınan 1 puan bu kötü oyun karşısında altın değerinde görüldü. Oynanan oyunun vasatlığı, üç pas yapılamaması, Galler karşısında sinerek oynamamız otoriteler tarafından eleştiri konusu oldu. Milli Takım'ın ilk yarıda çekilen şut sayısı sıfır olması da tepki çekti. Yüzde 69 topa sahip olan rakip, baskısı ve paslı hücumlarıyla birçok pozisyona girerken milli takımın hücumda etkisiz olması dikkat çekti. Ferdi Kadıoğlu ve Hakan Çalhanoğlu saha içinde olmayınca, millilerin etkili olamadığı görüşü spor otoriteleri tarafından ön plana çıkarıldı. İtalyan çalıştırıcının, santrforsuz oyun yapısını beğenmesi ve o taktikten taviz vermemesi ise eleştirilerin başında yer aldı. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra oynadığımız ilk maçta vasatı aşamamamız gelecek adına kötü sinyaller verdi. İzlanda ile oynayacağımız maç öncesi takımımız sınıfı geçememiş oldu.

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