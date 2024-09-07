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EURO 2024'te iz bırakan Milliler Uluslar Ligi'ne Galler beraberliği ile başladı

Galler’e karşı kötü gününde olan Ay-Yıldızlılar, 62’de Barış Alper’in kırmızı kart görmesiyle 1 puana razı oldu. 90 dakika boyunca hücumda yokları oynayan Milliler, ilk isabetli şutunu 87'de Abdülkerim ile buldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 07 Eylül 2024
EURO 2024’te iz bırakan Milliler Uluslar Ligi’ne Galler beraberliği ile başladı

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Maçın genelinde hücumda etkisiz kaldık. Galler, 5. dakikada gole yaklaştı. Roberts'ın altıpas önüne yaptığı ortada Ramsey kafayı vurdu, top az farkla dışarı çıktı. 45+1. dakikada Ay-Yıldızlılar'ın Arda Güler ile kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Abdülkerim Bardakçı kafayı vurdu. Top üstten dışarıya gitti. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

ORKUN İLE GOLE YAKLAŞTIK
51'de Arda'nın ortasında Barış Alper'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 1 dakika sonra Galler kalecisinin hatasında topu önünde bulan Orkun, mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. 56'da Wilson'ın şutu az farkla auta gitti. 62. dakikada Barış Alper Yılmaz ikinci sarı karttan sonra oyundan atıldı. 87'de Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde Abdülkerim müsait pozisyonda kafa vuruşuyla topu kaleciye nişanladı. Maçta gol sesi çıkmadı.

CARDİFF'TE BÜYÜK DESTEK
Galler ile oynanan maçta Türk taraftarlar da takımımızı yalnız bırakmadı. Ay-Yıldızlı taraftarlar, Cardiff City Stadı'nda kendilerine ayrılan yerden oyuncularımıza destek verdi. Bazı Türk taraftarların, Galli futbolseverlerin arasında karşılaşmayı izlediği görüldü.

TAKIMI BEĞENDİM
Montella, "Zorlanacağımız bir maç olacağını biliyorduk. 10 kişi kalınca daha çok beğendim takımı" dedi
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçı sonrası konuştu. İtalyan hoca, "Zorlanacağımız bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda özellikle bu belirgindi. Organizasyonda biraz sıkıntı çektik. 10 kişi kalınca daha çok beğendim takımı organizasyon olarak. Yorgunluklar oldu. Çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize istediğimiz şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

HACIOSMANOĞLU YALNIZ BIRAKMADI
A Milli Takımımız'ın Galler ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tribünden izledi. Başkan Hacıosmanoğlu, TFF başkanı seçildikten sonra oynanan ilk milli maçta tribündeki yerini aldı.

PENALTI İSYANI
29. dakikada ceza alanında Joe Rodon ile girdiği mücadelede yerde kalan Barış Alper Yılmaz penaltı bekledi. Pozisyonun devamında Rodon ile tartışma yaşayan Barış sarı kart gördü.

İZLANDA 3 PUANI KAPTI
Grubumuzdaki diğer maçta İzlanda, sahasında Karadağ'ı 2-0 yendi. İzlanda'ya galibiyeti getiren golleri 39'da Oskarsson ve 58'de Thorsteinsson kaydetti.

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