Ada’dan Billing iddiası

Avrupa ligi'ne orta saha transferini yetiştiremeyen Galatasaray, Süper Lig için çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz basını da bu mevki için arayışlarına devam eden Sarı-Kırmızılı takımla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Habere göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Bournemouth'ta forma giyen Philip Billing ile ilgileniyor. Haberin detaylarında Sarı-Kırmızılı takımın 28 yaşındaki Danimarkalı orta saha için önümüzdeki günlerde İngiliz ekibiyle temaslara başlacağı da ifade edildi. 1.93'lük yıldız hava toplarındaki hakimiyetinin yanı sıra top tekniği ile de ön plana çıkıyor. Kulübüyle geçen sezon başında 4 yıllık yeni kontrat imzalayan Billing, 33 maça çıkıp 2 gol, 4 asiste imza atarken bu sezon ise 1 maçta 6 dakika şans bulabildi.

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