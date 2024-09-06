Sahnede şarkı söyleyen Ajda Pekkan’ın ödü patladı!

Ajda Pekkan, önceki akşam Harbiye'de muhteşem bir performans sergiledi. Pekkan şarkısını okurken sahnede ters parende atan dansçısı Pekkan'ın ödünü patlattı. Pekkan korktuğunu belli etmemeye çalışsa da taklaya ilk tepkisi fotoğraf karelerine yansıdı.



Konserinin başında anlamlı bir projeye destek olan sanatçı, canlı yayın aracılığıyla Türk Eğitim Vakfı'nın depremzede çocukların eğitimi için gerçekleşen yardım projesini sahneden duyurarak dinleyicisinden destek rica edip eğitim seferberliği başlattı.

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