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Milyonlara yeni maaş

Milyonlarca memur ve emekli Ocak zammını merakla beklerken, Orta Vadeli Program’dan ipucu geldi. 2024 enflasyonu yüzde 41.5 olarak beklenirken, buna göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 9.31, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 13.44 artış göründü...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024
Milyonlara yeni maaş

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Ocak ayı hemen herkes için zam ayı olacak. Bu kapsamda memurlar ve emekliler de yeni yıla yeni maaşla başlayacak. 2025 yılının Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artış yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri de Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark alacak.

İPUCU OVP'DEN GELDİ
Zam oranı merakla beklenirken, ekonominin 2025-2027 yol haritasını gösteren Orta Vadeli Program'dan (OVP) önemli ipucu geldi. OVP'nin açıklandığı toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun düşüşünü sürdürerek 2024 yılını yüzde 41.5 ile tamamlamasını beklediklerini söyledi.

KİM, NE ALACAK?
Buna göre 2024'ün ikinci yarısında enflasyon yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de bu oran gerçekleşirse Ocak ayında yüzde 13.44 zam alabilecek. Memurlar ve memur emeklilerine yüzde 3.13 enflasyon farkı çıkarken, Ocak zammı da bununla birlikte yüzde 9.31'e ulaşacak.

MEMURA EN AZ 42.855 TL
Halen en düşük memur maaşı 39 bin 205 lira. Bu maaş Ocak zammı yüzde 9.31 çıkarsa 42 bin 855 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı da halen 17 bin 588 lira. Bu aylık da Ocak artışının yüzde 9.31 olarak gerçekleşmesi halinde 19 bin 225 liraya ulaşacak.

SOSYAL DESTEKLER DE ARTIYOR
Memur maaşlarında yaşanacak artış sosyal desteklere de yansıtılacak:

65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşların aylığı 4 bin 570 liraya ulaşacak.

EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç yaşlılar ve engellilerin evde bakım desteği 9 bin 923 liraya çıkacak.

ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 3 bin 648, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5 bin 473 liraya yükselecek.

HASTALARA NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan yardım 9 bin 923 liraya ulaşacak.

AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ: Çocuklar için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek de 4 bin 713-8 bin 484 lira aralığına çıkacak.

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