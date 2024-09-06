Fener Paşa’ya bileniyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda core çalışmalarıyla başlayan idman; sahada kuvvet, dayanıklılık ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman dar alanda çift kale maçlarla sona erdi. Sarı-lacivertliler bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.