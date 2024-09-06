Bizim çocuklar Galler’de zafer peşinde

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü gruptaki ilk maçında bugün Galler ile deplasmanda mücadele edecek. Maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak.

Galler karşısında 9 resmi maçta 3 galibiyeti olan A Milli Takımımız'ın deplasmanda rakibi karşısında galibiyeti bulunmuyor. Avrupa Şampiyonası'nda 1, Dünya Kupası Elemeleri ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 4'er olmak üzere rakibine 9 maçta 10 gol atan Ay- Yıldızlılar, kalesinde 13 gol gördü.

2024/25 UEFA ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP TAKIMLAR

1. TÜRKİYE

2. GALLER

3. İZLANDA

4. KARADAĞ