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Victor Osimhen, kiralık olarak bir takıma giden piyasa değeri en yüksek futbolcu unvanını aldı!

100 milyon Euro piyasa değeri olan Victor Osimhen 2019’da Barcelona’dan Bayern’e giden 90 milyon Euro’luk Coutinho’dan tahtı devraldı. Nijeryalı yıldız tüm transferler dikkate alındığında ise sadece Mbappe, Hazard, Bellingham ve Griezmann’ın gerisinde kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024
Victor Osimhen, kiralık olarak bir takıma giden piyasa değeri en yüksek futbolcu unvanını aldı!

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Cimbom tüm dünyada ses getiren transferi Victor Osimhen'e dün resmi imzayı attırdı. Napoli'den sezon sonuna kadar kiralanan Nijeryalı forvet imza sonrası milli takım kampına katılmak için ülkesine gitti. Galatasaray, Victor Osimhen hamlesiyle sadece kadrosunu süper bir yıldızla güçlendirmedi, aynı zamanda tarihe geçen bir transfere de imza atmış oldu.

3. SIRADA ICARDI VAR
100 milyon Euro piyasa değeri olan 25 yaşındaki forvet kiralık olarak bir takıma giden en pahalı futbolcu unvanının yeni sahibi oldu. Bu alanda eski rekor 2019- 20 sezonunda Barcelona'dan Bayern Münih'e kiralanan ve piyasa değeri 90 milyon Euro olan Philippe Coutinho'ya aitti. Listenin üçüncü sırasında tanıdık bir isim Mauro Icardi var.

EN PAHALISI MBAPPE
Cimbom'un Arjantinli yıldızı ve Osimhen'in yeni takım arkadaşı olan 31 yaşındaki forvet 2019'da Inter'den PSG'ye kiralandığında tam 80 milyon Euro piyasa değerine sahipti. Osimhen tarihteki tüm transferler dikkate alındığında ise piyasa değeri en yüksek 5. futbolcu olmayı başardı. Listenin ilk sırasında bu sezon başında bedelsiz olarak PSG'den Real'e giden ve 180 milyon Euro değeri olan Mbappe var. Osimhen'in geçildiği diğer isimler ise Eden Hazard, Jude Bellingham ve Antoine Griezmann oldu. Cristiano Ronaldo, Neymar, Romelu Lukaku ve Jadon Sancho da Nijeryalı forvetle 5. sırayı paylaştı.

BENİM İÇİN KOLAY BİR KARARDI
Victor Osimhen, Galatasaray'a attığı resmi imzanın ardından duygularını paylaştı. Osimhen,"Galatasaray'ın ilgisini duyduğumda benim için kolay bir karardı. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. İnanılmaz taraftarı da vardı. Onyekuru da benim arkadaşım. Kulübün, taraftarın ve buradaki insanların ne kadar harika olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu, "Havalimanında da beni çok heyecanlı karşıladılar. Onlar için elimden geleni yapmak istiyorum. İlk maçımı heyecanla bekliyorum" dedi.

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