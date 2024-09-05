Adrien Rabiot Cimbom’u da pes ettirdi

Juventus ile sözleşmesi sona erdikten sonra henüz bir takımla anlaşamayan Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot ve menajerliğini yapan annesi kendisilerine talip olan takımlardan istedikleri taleplerle takımların geri çekilmesine neden oluyor.

Real Madrid'in ve Milan'ın tekliflerini geri çeviren 29 yaşındaki oyuncuyla son dönemde Galatasaray'ın da yoğun bir şekilde ilgilendiği ancak gelen yüksek talepler sonrası diğer kulüpler gibi transferden vazgeçtiği öğrenildi. Öte yandan İtalyan basını da tecrübeli futbolcuya Suudi ekibi Al Nassr'ın yıllık 20 milyon Euro teklif ettiğini ve oyuncunun transfere yakın olduğunu ifade etti.