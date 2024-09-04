Galatasaray’ın Victor Osimhen transferini dış basın büyük bir şaşkınlıkla karşıladı: Bir aşk hikayesinin başlangıcı

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi dünyada büyük bir yankı uyandırdı. Dış basın bu flaş gelişmeyi büyük bir şaşkınlıkla karşıladı. İtalya'dan Il Mattino, "Gecenin bir yarısı krallar gibi bir karşılama ve bir aşk hikayesinin başlangıcı" ifadesini kullandı.

İspanya'dan Marca, "Osimhen'in Galatasaray'a transferi de bunların hepsine sahip. Bu, her şeyin biraz olduğu bir yaz transfer dönemine son noktayı koyan 'bomba' olabilir" yorumunu yaptı.

Eurosport, "Osimhen pembe dizisinin sona ermesi uzun zaman aldı. Türkiye'de bir başka eski İtalyan ligi yıldızı Mauro Icardi ile birlikte oynayacak" dedi. Portekiz'den MaisFutebol da, "Mourinho'nun dikkatine: Galatasaray Osimhen transferini doğruladı. Osimhen, PSG, Real Madrid ve Chelsea'nin de bulunduğu birçok kulüple anılmıştı" ifadesini kullandı.