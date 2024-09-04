Galatasaray, Türk futbol tarihinin en pahalı takımı oldu!

Piyasa değeri 100 milyon Euro olan Osimhen'i alan Galatasaray önemli bir rekorun da sahibi oldu. Sarı-Kırmızılılar 282 milyon Euro'luk kadro değerine ulaşarak Türk futbol tarihinin en pahalı takımı olmayı başardı. Cimbom bu sezon 252 milyon Euro'luk kadrosuyla zirvede olan Fenerbahçe'den rekoru devraldı. Beşiktaş'ın şu an sahip olduğu kadro 149 milyon Euro ile kulüp tarihinin zirvesi. Trabzonspor ise 2022'de 152 milyon Euro'luk kadroya sahipti.



DIDIER DROGBA ETKİSİ

Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferinde başrol oynayan isimlerden birisi de Didier Drogba oldu. Nijeryalı yıldızın idolü olarak gördüğü Drogba'yı arayarak Galatasaray ve Türkiye hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Osimhen'in duyduğu güzel sözlerinin ardından kesin kararını verdiği belirlendi.

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