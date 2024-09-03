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Galatasaray müthiş bir hamle yaptı! Victor Osimhen'i sezon sonuna kadar kiraladı

Sarı-Kırmızılılar sağ gösterip sol vurdu. Yönetim, Napoli’de kadro dışı kalan dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen’i kiralık olarak transfer etti. Piyasa değeri 100 milyon Euro olan Nijeryalı yıldızın transferi taraftarı kendinden geçirdi. Sözleşmesinde opsiyon olmayan Osimhen’e 10 milyon Euro ödenecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 03 Eylül 2024
Galatasaray müthiş bir hamle yaptı! Victor Osimhen’i sezon sonuna kadar kiraladı

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Cimbom transferde sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ses getirecek bir hamle yaptı. Stoper, orta saha ve kanat transferine yoğunlaşan Sarı-Kırmızılılar adeta sağ gösterip sol vurdu ve Napoli formasını giyen forvet Victor Osimhen'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Napoli'de teknik direktör Antonio Conte ve yönetimle sorunlar yaşayan Nijeryalı golcü için dün hareketli saatler yaşandı. Osimhen'in Galatasaray'da oynamaya sıcak bakması ve kulübüne kararını bildirmesi sonrası 3 yönetici ve Okan Buruk öğlen saatlerinde İtalya'ya gitti. Yapılan görüşmeler sonrasında Sarı-Kırmızılılar piyasa değeri 100 milyon Euro olan Osimhen'i sezon sonuna kadar kiraladı.

2 SEZON ÖNCE GOL KRALI OLDU
Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan Nijeryalı oyuncuya 1 sezon için 10 milyon Euro ödenecek. Dünyanın en iyi golcüleri arasında gösterilen Victor Osimhen'in bugün sağlık kontrolünden geçip imza atacağı öğrenildi. 25 yaşındaki yıldız iki sezon önce Napoli'nin kazandığı şampiyonlukta başrol oynadı. O sezon 32 maçta 26 gol atarak hem Serie A gol kralı olan hem de yılın futbolcusu seçilen Osimhen, Avrupa' ve Körfez'den aldığı tekliflere rağmen Napoli'de kalmıştı.

BURUK 3-5-2'YE DÖNECEK!
Osimhen hamlesi herkesin kafasını fazlasıyla karıştırdı. Icardi ve Batshuayi gibi santrforlar takımda varken Nijeryalı yıldızla ilgili hamle yapılması, "Galatasaray milli ara sonrası 3-5-2'ye dönecek" şeklinde yorumlandı.

SABAHA KARŞI GELDİ
Victor Osimhen sabaha karşı özel uçakla İstanbul'a geldi. Dünyaca ünlü futbolcuyu karşılayan Sarı-Kırmızılı yetkililer daha sonra Osimhen'i kalacağı otele getirdi.

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