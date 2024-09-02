Uduokhai sahneye çıktı

Beşiktaş'ın son transferi Felix Uduokhai, ilk kez taraftarının karşısına çıktı. Siyah-Beyazlılar, Omar Colley'in PAOK'a transferinin ardından savunmada yaşanan boşluğu Uduokhai ile doldurdu. Nijerya asıllı Alman futbolcuya taraftarlar maçtan önce sevgi gösterisinde bulundu.Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Ernest Muçi bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 11'de kendine yer buldu. İsviçre temsilcisi Lugano ile oynanan iki maçta da oyuna sonrada giren Arnavut yıldız Muçi, ligde ise sadece Antalyaspor maçında oyuna kısa süreliğine dahil olmuştu.

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