Alex Telles sürprizi: Fenerbahçe’nin transfer gündemine yeni bir isim girdi

Geçtiğimiz günlerde Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu. Bu ayrılık sonrası, Sarı- Lacivertliler yeni sol bek takviyesi için harekete geçti. Son olarak Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan Kanarya'da yönetim, sol bek pozisyonu için start verecek.

Bu toplantıda teknik patron Jose Mourinho'nun vereceği karar önem taşıyor. Al-Nassr'ın, 2025'e kadar olan sözleşmesini feshetme kararı aldığı Alex Telles, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. 31 yaşındaki futbolcu, yıllık net 13 milyon Euro kazanacağı bir kulüp arıyor. Sarı-Lacivertli kulübün Ferdi'den gelen parayla eli rahatlamış durumda. Brezilyalı futbolcunun kulüpsüz olması transfer iddialarınıdaha da güçlendiriyor. Alex Telles'in en büyük özelliği; top tekniği, sürati ve hücumu sevmesi.