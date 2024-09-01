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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tarih yazdık!

Paris'te düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda büyük başarı kazandık. Erkekler 100 metre T12 sınıfında milli atletimiz Serkan Yıldırım, altın madalyanın sahibi oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 01 Eylül 2024
Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda tarih yazdık!

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Paris'te düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda büyük başarı kazandık. Erkekler 100 metre T12 sınıfında milli atletimiz Serkan Yıldırım, altın madalyanın sahibi oldu. Milli para okçu Öznur Cüre Girdi ise, kadınlar makaralı yayda altın madalya kazandı.

Cirit atma F57 sınıfında milli sporcu Muhammet Khalvandi, gümüş madalyaya uzandı. Milli para atıcımız Aysel Özgan, P2 10m havalı tabanca finalinde ikinci oldu ve gümüş madalya elde etti. Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, başarılı bir organizasyon geçirdi. Milli para tekvandocular 1 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalyayla oyunları tamamladı.

16 yıl sonra bir ilk! Paris 2024te peş peşe altın madalya: Önce Öznur Cüre Girdiden sonra Serkan Yıldırımdan16 yıl sonra bir ilk! Paris 2024te peş peşe altın madalya: Önce Öznur Cüre Girdiden sonra Serkan Yıldırımdan
16 yıl sonra bir ilk! Paris 2024'te peş peşe altın madalya: Önce Öznur Cüre Girdi'den sonra Serkan Yıldırım'dan

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