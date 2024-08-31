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16 yıl sonra bir ilk! Paris 2024'te peş peşe altın madalya: Önce Öznur Cüre Girdi'den sonra Serkan Yıldırım'dan

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçumuz Öznur Cüre Girdi, para okçulukta 16 yıl sonra Türkiye'ye paralimpik oyunlarda altın madalya kazandırdı. Öte yandan atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında milli sporcu Serkan Yıldırım da altın madalya kazandı.

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 21:55 Güncelleme 01 Eylül 2024, 02:20
16 yıl sonra bir ilk! Paris 2024’te peş peşe altın madalya: Önce Öznur Cüre Girdi’den sonra Serkan Yıldırım’dan

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Invalides'te gerçekleşen para okçuluk müsabakalarında kadınlar makaralı yayda Öznur Cüre Girdi, finalde İran'dan Fatemeh Hemmati'yle karşılaştı. Rakibini 144-141 yenen Öznur, paralimpik oyunlar şampiyonu oldu.

Şampiyonluk sonrası göz yaşlarını tutamayan Öznur'u maçı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tebrik etti.

Öznur'un bu madalyasıyla oyunların dördüncü gününde Türkiye'nin altın madalya sayısı 2'ye yükselirken toplamda ise madalya sayısı 8'e (2 altın, 4 gümüş, 2 bronz) çıktı.

16 YIL SONRA PARA OKÇULUKTA ALTIN MADALYA
Öznur Cüre Girdi, para okçulukta 16 yıl sonra Türkiye'ye paralimpik oyunlarda altın madalya kazandırdı. Pekin 2008'de Gizem Girişmen, kadınlar klasik yayda Türkiye'ye hem bir kadın sporcu olarak hem de para okçulukta ilk altın madalyayı getirmişti:

Türkiye'ye para okçulukta 16 yıl sonra Paris 2024'te altın madalya getiren Öznur Cüre Girdi, daha önde Tokyo 2020'de makaralı yay karışık çiftlerde Bülent Korkmaz'la gümüş madalya almıştı. Kariyerinde 4 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğu olan Öznur, paralimpik şampiyonu da olarak tarihe geçti.

PARİS'TE BİR ALTIN MADALYA DAHA
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında milli sporcu Serkan Yıldırım, altın madalya kazandı.

PARA TEKVANDO TARİHİNDE TÜRKİYE'NİN İLKİ
Paris'teki oyunlara 8 sporcuyla katılan Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, başarılı bir organizasyon geçirdi. Dün milli para tekvandocular 1 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalyayla oyunları tamamlamıştı.

Erkekler K44 63 kiloda Mahmut Bozteke altın madalya alarak tarihe geçerken, K44 58 kiloda Ali Can Özcan, K44 70 kiloda Fatih Çelik ve kadınlar K44 57 kiloda Gamze Gürdal gümüş madalya elde etmişti. Kadınlar K44 52 kiloda ise Meryem Betül Çavdar bronz madalyanın sahibi olmuştu.

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