16 yıl sonra bir ilk! Paris 2024’te peş peşe altın madalya: Önce Öznur Cüre Girdi’den sonra Serkan Yıldırım’dan

16 YIL SONRA PARA OKÇULUKTA ALTIN MADALYA

Öznur Cüre Girdi, para okçulukta 16 yıl sonra Türkiye'ye paralimpik oyunlarda altın madalya kazandırdı. Pekin 2008'de Gizem Girişmen, kadınlar klasik yayda Türkiye'ye hem bir kadın sporcu olarak hem de para okçulukta ilk altın madalyayı getirmişti:

Türkiye'ye para okçulukta 16 yıl sonra Paris 2024'te altın madalya getiren Öznur Cüre Girdi, daha önde Tokyo 2020'de makaralı yay karışık çiftlerde Bülent Korkmaz'la gümüş madalya almıştı. Kariyerinde 4 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğu olan Öznur, paralimpik şampiyonu da olarak tarihe geçti.