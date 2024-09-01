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Hüseyin Yücel'den Maccabi Tel Aviv açıklaması: "Pabuç bırakmayacağız"

Hüseyin Yücel, “Onların hayal ettiği gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. Maccabi çekiniyorsa turnuvadan çekilsin” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 01 Eylül 2024
Hüseyin Yücel’den Maccabi Tel Aviv açıklaması: Pabuç bırakmayacağız

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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın eşleştiği 8 takım içerisinde İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv de bulunuyor. İsrail medyası bu karşılaşmaya ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.

İsrail basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı mücadele tarafsız bir sahada oynanabilir. Haberde bu iddiayı desteklemek için Türk ekipleriyle İsrail takımlarının son dönemde yaptığı basketbol maçları örnek gösterildi. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yücel, "İsrail basını lobi çalışmalarına başladı. Öyle pabucu bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. O kadar çekiniyorlarsa turnuvadan çekilsinler" ifadelerini kullandı. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 25 Eylül'de Ajax'ı ağırlayacak olan Beşiktaş, 5. maçında ise yine Tüpraş Stadı'nda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.

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