SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Eyüp'ten Trippier bombası

Süper Lig ekibi Eyüpspor’un Newcastle United’da forma giyen deneyimli oyuncu Kieran Trippier ile temas kurduğu bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 01 Eylül 2024
Eyüp’ten Trippier bombası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Arda Turan'ın başında olduğu Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, transferde ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İstanbul temsilcisi Newcastle United'da forma giyen deneyimli oyuncu Kieran Trippier ile ilgileniyor. Süper Lig'e iyi başlayan Eyüpspor'un oyuncu ile ilk teması kurduğu gelen bilgiler arasında.

İngiliz sağ bek ile Eyüpspor'un yanı sıra birkaç Avrupa kulübü daha ilgileniyor. Trippier, Newcastle'da toplam 94 maça çıktı ve 4 gol, 21 asistlik performans sergiledi. Eyüpspor eğer Kieran Trippier girişiminden sonuç alamazsa; Pol Lirola transferini bitirmek için oyuncuyla bir kez daha masaya oturacak. Trippier'in alternatifi olarak Pol Lirola ile de listede hazır bekletildiği ifade edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Netflix yine haddini aştı: Adaya barış getiren Türk askerini sivil katliamıyla suçlayan skandal Rum dizisini yayınlayacak!
Kayıp Narin Güran olayında flaş gelişme! Gözaltına alınan amcasının aracındaki kıyafetle DNA’sı uyuştu
Yeni maaşa yeni promosyon I Emeklilerin ödemeleri arttı! Bankalar promosyon miktarlarını yükseltti: Şartlara dikkat
Başkan Erdoğan Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
HAVA DURUMU I Sağanak yağış tüm yurdu etkisi altına alacak: AFAD’tan turuncu ve sarı alarm!
Okan Buruk’tan Icardi açıklaması! Adana Demirspor’da sakatlık yaşayan Mauro Icardi sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı’nda önemli açıklamalar! Ülke ekonomisine 1,7 milyar dolarlık kazanç sağladık
Aslan demir büktü! Galatasaray Süper Lig’de Adana Demirspor’u 5-1 yendi
CIA kime ne mesaj veriyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı’ndan dikkat çeken ’Kapadokya’ paylaşımı | FETÖ’nün darbe şifresiydi
’Dilruba’ tartışmaları sürerken Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine rezil küfürler! X provokatörü ’Oğuzhan Atsız’ tutuklandı
Başkan Erdoğan’dan tarihi çıkış: AB - Şanghay arasında tercih yapmıyoruz | Türk donanması çok farklı bir lige çıkacak
TSYD’de 28 Şubat diktası estiren Oğuz Tongsir’in kirli sicili! Arşiv unutmaz TAKVİM’den kaçmaz | Özrü kabahatinden büyük!
Külliye’de önemli kabul: Başkan Erdoğan olimpiyatlarda başarılı olan sporcular ile keskin nişancıları ağırladı
Özgür Özel, milli iradeyi hedef alan Dilruba Kayserilioğlu’nu alkışlattı | AK Parti’den sert tepki
Fenerbahçe’de ayrılık vakti! Cengiz Ünder için dev rakam
SON DAKİKA