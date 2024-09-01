Eyüp’ten Trippier bombası

Arda Turan'ın başında olduğu Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, transferde ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İstanbul temsilcisi Newcastle United'da forma giyen deneyimli oyuncu Kieran Trippier ile ilgileniyor. Süper Lig'e iyi başlayan Eyüpspor'un oyuncu ile ilk teması kurduğu gelen bilgiler arasında.

İngiliz sağ bek ile Eyüpspor'un yanı sıra birkaç Avrupa kulübü daha ilgileniyor. Trippier, Newcastle'da toplam 94 maça çıktı ve 4 gol, 21 asistlik performans sergiledi. Eyüpspor eğer Kieran Trippier girişiminden sonuç alamazsa; Pol Lirola transferini bitirmek için oyuncuyla bir kez daha masaya oturacak. Trippier'in alternatifi olarak Pol Lirola ile de listede hazır bekletildiği ifade edildi.