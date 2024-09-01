Devlet Ligi’nden elenen Galatasaray’dan Adana’da gol şovu!

Galatasaray tam gaz ileri... Cimbom Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1'le geçerek ligde 3'te 3 yaptı. Maçın 9. dakikasında Metehan'ın pasında Kerem hareketlendi. Deniz ceza alanı dışında topu karşılamak isterken hata yaptı. Pozisyonu takip eden Kerem topu boş ağlara göndererek G.Saray'ı 1-0 öne geçirdi. 18'de Mertens'in vuruşunda top Gravillon'a çarptı ve kaleci Deniz'i yanıltıp ağlarla buluştu. Böylece G.Saray 2-0'ı yakaladı. 31'de Barış Alper Deniz'in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşuyla skoru 3-0 yaptı. 37'de Mertens farkı 4'e çıkardı.

2 EKİP DE PENALTI KAÇIRDI

İkinci yarının 47. dakikasında Batshuayi'nin golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. 60'da Abdülkerim kafayla skoru 5-0 yaptı. 64'te Yusuf'un şutunda top Abdülkerim'in eline çarpınca Adana Demirspor penaltı kazandı. 66'da Yusuf'un penaltısını Muslera kurtardı. 78'de Fougeu, Jelert tarafından düşürülünce kazanılan penaltıyı bu kez Gravillon gole çevirdi: 1-5. 90+1'de G.Saray Batshuayi ile penaltı atışından yararlanamadı. Ve Cimbom maçı 5-1 kazanmayı başardı.