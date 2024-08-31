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Sonu final olsun!

Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe zorlu bir kura çekerken, Galatasaray ve Beşiktaş ile Konferans Ligi’nde Başakşehir daha dişine göre takımlarla eşleşti. Yeni statüdeki heyecan2 5 Eylül’de başlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024
Sonu final olsun!

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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin yeni statüsünde kuralar dün Monaco'da çekildi. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe oldukça zor rakiplerle eşleşti. Sarı-Lacivertliler; M.United, Slavia Prag, Lyon, Alkmaar, Union SG, Midtjylland, A.Bilbao ve Twente ile karşılaşacak. Galatasaray ise Tottenham, Ajax, PAOK, Alkmaar, Dinamo Kiev, Malmo, Elsfborg ve Rigas ile mücadele edecek. Beşiktaş da Frankfurt, Ajax, M.Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo, A.Bilbao ve Twente'nin karşısına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak.

İLK 8'E GİRMEK ÇOK ÖNEMLİ
İlk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı sisteme geçilecek. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in rakipleri ise Kopenhag, Heidhenheim, R.Wien, Cercle Brugge, Petrocub ve Celje oldu. Bu organizasyonda ise her takım, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar maç yapacak. İstanbul ekiplerinin iç saha fikstürü aynı haftaya denk gelirse, maçlar salı ve çarşamba oynanabilecek.

A.BILBAO'YA DİKKAT
Fenerbahçe ve Beşiktaş ile karşılaşacak olan Athletic Bilbao genç yıldızları ile dikkat çekiyor. Bu isimlerin başında Euro 2024'ün yıldızları arasında olan Nico Williams geliyor.

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