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Avrupa’da sahne bizim

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’ndek ura çekimi bugün. Temsilcilerimiz; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'i oldukça zor rakipler bekliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024
Avrupa’da sahne bizim

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Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nin kurası TSİ 14.00, Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra playoff turunu geçen Beşiktaş da UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek. RAMS Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. İki organizasyon da bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Yarışta takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.

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