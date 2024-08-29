Hazırlıklar sona erdi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş dün yaptığı idmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olan antrenmana tedavisi devam eden Necip Uysal ile ülkesinde bulunan Vincent Aboubakar katılmadı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenmanın basına açık bölümünde Siyah- Beyazlı oyuncular, top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.



KARTAL TUR İÇİN SAHADA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bugün saat 21.00'de Lugano'yu konuk edecek. İsviçre'de 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Elenen takım ise Avrupa macerasını Konferans Ligi'nde sürdürecek.

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