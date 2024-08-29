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Fenerbahçe teklifini artırdı! Faslı yıldız Sofyan Ambarat adım adım Kadıköy'e yaklaşıyor

F.Bahçe, Fiorentina’nın yıldızı Sofyan Amrabat için 13 milyon Euro’ya kadar çıktı... İtalyanlar ise 15 milyon Euro istiyor. Makas artık çok daraldı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024
Fenerbahçe teklifini artırdı! Faslı yıldız Sofyan Ambarat adım adım Kadıköy’e yaklaşıyor

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Fenerbahçe'de orta saha transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler uzun süredir görüştüğü Faslı orta saha Sofyan Amrabat için artık dakikaları saymaya başladı. Yıldız oyuncu ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Fiorentina'yı da ikna etmek üzere...

Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. İtalyan kulübüne son olarak 13 milyon Euro teklif etti ve beklemeye geçti. Fiorentina ise 15 milyon Euro'da diretiyor.

Ancak, Fenerbahçe Yönetimi'nin fiyat artırımı sonrasında transfere onay vermesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için şimdiye kadar 38.6 milyon Euro'luk bonservis ücreti ödendi. Fiorentina, 2020 yılında Verona'dan transfer ettiği Amrabat için 19.5 milyon Euro ödedi. Manchester United, Club Brugge, Utrecht ve Feyenoord gibi takımların formasını da giyen 28 yaşındaki futbolcu, 57 kez Fas Milli takımında görev aldı. Sofyan Amrabat, güçlü fiziğinin yanı sıra top tekniğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

A. MADRID DE DEVREYE GİRDİ
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin görüşmelirini sürdürdüğü Amrabat için Atletico Madrid'in de devreye girdiğini öne sürdü.

ADLI'Yİ ALDILAR
Fiorentina, 6 numaraya Milan'dan Yacine Adli'yi transfer etti. Bu transfer, Amrabat'ın gelişini hızlandırabilir.

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