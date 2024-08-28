Uğurcan Çakır geçit vermiyor

Geçen sezon kendisine yapılan eleştirilere kulaklarını tıkayan, milli takımda yedek bırakılan ve Avrupa'ya transfer hayali gerçekleşmeyen Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır yeni sezona yüksek bir motivasyonla girdi. Performansıyla dikkat çeken deneyimli eldiven, 6 maçın 4'ünde kalesini gole kapatırken, kalesine gelen 38 şutun 35'ini de kurtarıp takımını ayakta tutmayı başardı. Piyasa değeri 2021'de 20 milyon Euro'yu gören ancak son iki yalıda yaşadığı düşüş nedeniyle 8 milyon Euro'ya gerileyen Uğurcan'ın kısa süre içerisinde eski değerini yakalayabileceği ifade ediliyor.

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