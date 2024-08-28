Eyüpspor’dan çifte hamle

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor transfer çalışmaları sürdürüyor. İstanbul ekibinin geçen sezonu Rizespor'da geçiren İngiliz orta saha Jonjo Shelvey ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Asbaşkan Fatih Kulaksız,"Kendisinden beklentimiz yüksek. Bize çok katkı vereceğini düşünüyorum" diye konuştu. Öte yandan sağ beke de takviye düşünen Eflatun- Sarılı takım Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Leo Dubois'yı gündemine aldı. Eyüpspor'un tecrübeli oyuncuyla ilk teması kurduğu öğrenildi.

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