Bodrum’da ’Doğan’ aşk! Danla Bilic ve milli futbolcu Doğan Alemdar’ın aşkı Bodrum’da belgelendi!

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te top koşturan Bertuğ Yıldırım ve sosyal medya fenomeni Ala Tokel, yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan ünlü çift ilk görüntülendiklerinde yanlarında Danla Bilic ve Doğan Alemdar da vardı. Görüntülerin ardından Bilic ve Alemdar hakkında da aşk iddiaları konuşulmaya başlandı.

İLİŞKİ BELGELENDİ!

Haklarındaki aşk iddialarına karşı sessizliği koruyan ikili, geçtiğimiz aylarda yurt dışında görüntülenmişti. Görüntülenmelerinin ardından hiçbir açıklama yapmayan ikili, şimdi de Bodrum tatiline çıktı. Cennet Koyu'nda plajda görüntülenen Doğan Alemdar ve Danla Bilic aşkı bu sayede bir kez daha belgelenmiş oldu.