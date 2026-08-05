Kadıköy kalesi kapalı! Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0 yendi

İkinci devrede iki takım da skoru değiştirmeyi başaramadı ve maç 2-0 bitti. İsmail Kartal ve öğrencileri evinde oynadığı ikinci maçta da kalesini gole kapatırken 11 Ağustos'ta oynanacak rövanş için dev bir avantaj yakaladı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk mücadelesinde Sturm Graz ile kozlarını paylaştı. Dakikalar 9'u gösterirken sahneye çıkan Anderson Talisca gol perdesini açtı. 45'te ise yeni transfer Mason Greenwood farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi.

Fenerbahçe Kadıköy'de Sturm Graz ile karşılaştı

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı. Mücadele, Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.

4' Sağlık ekipleri sahada

Kerem Aktürkoğlu ile Weinhandl, hava topu mücadelesinde çarpışarak yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin kısa süren müdahalesinin ardından iki oyuncu da oyuna devam etti ve karşılaşma yeniden başladı.

9' GOL | FENERBAHÇE 1-0 ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe sol kanattan geliştirdiği atakta golü buldu. Topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını ceza sahası içerisindeki Anderson Talisca'ya gönderdi. Brezilyalı futbolcu topu kontrol edip önünü boşalttıktan sonra yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

17' Fenerbahçe etkili geldi

Fenerbahçe sağ kanattan tehlikeli geldi. Semedo'nun ortasında Marco Asensio topu arkaya aşırdı. Müsait durumda bulunan Anderson Talisca topa istediği teması yapamadı.

Pozisyonun tamamlanmasının ardından yardımcı hakem, Asensio için ofsayt bayrağını kaldırdı.

21' Stankovic sarı kart gördü

Orta sahada topla buluşan Mattéo Guendouzi, Stankovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem faulü yapan Stankovic'e sarı kart gösterdi.

38' Fenerbahçe etkili geldi

Fenerbahçe bu kez sol kanattan etkili geldi. Kerem Aktürkoğlu son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı ancak savunmada Heil, top Asensio'ya gelmeden hemen önce araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

46' İkinci yarı başladı

İkinci yarı, Sturm Graz'ın santrasıyla başladı.

58' Heil sarı kart gördü

Fenerbahçe'de sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Heil'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, faulü yapan Heil'a sarı kart gösterdi.

60' Fenerbahçe gole çok yaklaştı

Fenerbahçe farkı artırmaya çok yaklaştı. Milan Skriniar'ın savunma arkasına gönderdiği pasta Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Khudiakov'u geçemedi.

Pozisyonun devamında Anderson Talisca şutunu çekti. Khudiakov bir kez daha gole izin vermedi.

67' Talisca uzaktan denedi

Fenerbahçe, Marco Asensio'nun savunma arkasına gönderdiği harika pasla tehlike yarattı. Topla buluşan Anderson Talisca, ceza sahasına girmeden şutunu çekti ancak kaleci Khudiakov gole izin vermedi.

70' Fenerbahçe'de iki değişiklik

Fenerbahçe'de Mason Greenwood ve Marco Asensio oyundan çıktı. İrfan Can Kahveci ile Fred mücadeleye dahil oldu.

79' Fenerbahçe çok etkili geldi

Fenerbahçe, Fred'in savunma arkasına gönderdiği pasla bir kez daha gole yaklaştı. Topla buluşan Anderson Talisca, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

Pozisyonun tamamlanmasının ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.