Kadıköy kalesi kapalı! Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0 yendi
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz ile Kadıköy'de karşılaştı. Sarı-lacivertliler rakibini ilk devrede attığı gollerle 2-0 yenerek avantajlı bir skor elde etti. Rövanş mücadelesi 11 Ağustos'ta oynanacak. İşte yaşananlar...
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk mücadelesinde Sturm Graz ile kozlarını paylaştı. Dakikalar 9'u gösterirken sahneye çıkan Anderson Talisca gol perdesini açtı. 45'te ise yeni transfer Mason Greenwood farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi.
İkinci devrede iki takım da skoru değiştirmeyi başaramadı ve maç 2-0 bitti. İsmail Kartal ve öğrencileri evinde oynadığı ikinci maçta da kalesini gole kapatırken 11 Ağustos'ta oynanacak rövanş için dev bir avantaj yakaladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı. Mücadele, Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.
4' Sağlık ekipleri sahada
Kerem Aktürkoğlu ile Weinhandl, hava topu mücadelesinde çarpışarak yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin kısa süren müdahalesinin ardından iki oyuncu da oyuna devam etti ve karşılaşma yeniden başladı.
9' GOL | FENERBAHÇE 1-0 ÖNE GEÇTİ
Fenerbahçe sol kanattan geliştirdiği atakta golü buldu. Topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını ceza sahası içerisindeki Anderson Talisca'ya gönderdi. Brezilyalı futbolcu topu kontrol edip önünü boşalttıktan sonra yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
17' Fenerbahçe etkili geldi
Fenerbahçe sağ kanattan tehlikeli geldi. Semedo'nun ortasında Marco Asensio topu arkaya aşırdı. Müsait durumda bulunan Anderson Talisca topa istediği teması yapamadı.
Pozisyonun tamamlanmasının ardından yardımcı hakem, Asensio için ofsayt bayrağını kaldırdı.
21' Stankovic sarı kart gördü
Orta sahada topla buluşan Mattéo Guendouzi, Stankovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem faulü yapan Stankovic'e sarı kart gösterdi.
38' Fenerbahçe etkili geldi
Fenerbahçe bu kez sol kanattan etkili geldi. Kerem Aktürkoğlu son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı ancak savunmada Heil, top Asensio'ya gelmeden hemen önce araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
46' İkinci yarı başladı
İkinci yarı, Sturm Graz'ın santrasıyla başladı.
58' Heil sarı kart gördü
Fenerbahçe'de sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Heil'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, faulü yapan Heil'a sarı kart gösterdi.
60' Fenerbahçe gole çok yaklaştı
Fenerbahçe farkı artırmaya çok yaklaştı. Milan Skriniar'ın savunma arkasına gönderdiği pasta Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Khudiakov'u geçemedi.
Pozisyonun devamında Anderson Talisca şutunu çekti. Khudiakov bir kez daha gole izin vermedi.
67' Talisca uzaktan denedi
Fenerbahçe, Marco Asensio'nun savunma arkasına gönderdiği harika pasla tehlike yarattı. Topla buluşan Anderson Talisca, ceza sahasına girmeden şutunu çekti ancak kaleci Khudiakov gole izin vermedi.
70' Fenerbahçe'de iki değişiklik
Fenerbahçe'de Mason Greenwood ve Marco Asensio oyundan çıktı. İrfan Can Kahveci ile Fred mücadeleye dahil oldu.
79' Fenerbahçe çok etkili geldi
Fenerbahçe, Fred'in savunma arkasına gönderdiği pasla bir kez daha gole yaklaştı. Topla buluşan Anderson Talisca, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.
Pozisyonun tamamlanmasının ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
KARTAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk etti. Teknik direktör İsmail Kartal, Górnik Zabrze ile oynanan son karşılaşmanın ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.
Deneyimli çalıştırıcı, Fred ile İrfan Can Kahveci'yi yedek kulübesine çekti. Bu iki futbolcunun yerine Mason Greenwood ile N'Golo Kanté ilk 11'de görev aldı.
GREENWOOD İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin yıldız transferlerinden Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Górnik Zabrze eşleşmesindeki iki maçta da sonradan oyuna giren 24 yaşındaki hücum oyuncusu, Sturm Graz karşısında sağ kanattaki yerini aldı.
İsmail Kartal, hücum hattını Greenwood, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu ile oluştururken santrfor pozisyonunda Anderson Talisca'ya görev verdi.
İLK 11'DE İLK GOL
Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 45. dakikada Mason Greenwood ile farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahası dışında topla buluşan İngiliz yıldız, önünü boşalttıktan sonra sol ayağıyla yakın direğe sert vurdu. Kaleci Daniil Khudyakov'u mağlup eden Greenwood, skoru 2-0'a taşıdı.
Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli ekipteki ilk golünü de aynı maçta kaydetti.
N'GOLO KANTÉ SEZONUN İLK MAÇINDA
N'Golo Kanté, Fenerbahçe formasıyla bu sezon ilk resmî karşılaşmasına çıktı. Fransa Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir süredir takımla antrenman yapıyordu.
İsmail Kartal, Fransız yıldızı Sturm Graz karşısında Mattéo Guendouzi ile birlikte orta sahada görevlendirdi. Kanté'nin ilk 11'e girmesiyle Fred yedek kulübesinde yer aldı.
SAVUNMA HATTI DEĞİŞMEDİ
İsmail Kartal, Górnik Zabrze karşılaşmasında kullandığı savunma dörtlüsünü bozmadı. Fenerbahçe'nin sağ bekinde Nélson Semedo, stoperlerinde Milan Škriniar ile Nathan Aké, sol bekinde ise Jayden Oosterwolde görev yaptı.
Kalede tercihini yine Mert Günok'tan yana kullanan Kartal, uzun süredir takımla çalışan Ederson'u yedek kulübesinde tuttu. Mert Günok, Górnik Zabrze eşleşmesinin ardından Sturm Graz karşısında da sarı-lacivertli takımın kalesini korudu.
VEDAT MURIQI YILLAR SONRA KADRODA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, yıllar sonra sarı-lacivertli formayla bir resmî maçın kadrosunda yer aldı. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin sezon başındaki ilk transferi olan Kosovalı golcü, Sturm Graz karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.
Topuk Yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle Górnik Zabrze maçlarında görev yapamayan Muriqi, iyileşmesinin ardından takımla çalışmalara katıldı. Tecrübeli santrfor, Fenerbahçe formasıyla son resmî maçına 19 Temmuz 2020 tarihinde Beşiktaş karşısında çıkmıştı.
YİĞİT EFE DEMİR KADROYA DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, sakatlığını atlatarak maç kadrosuna döndü. Górnik Zabrze ile oynanan iki karşılaşmada görev yapamayan 22 yaşındaki savunmacı, Sturm Graz mücadelesine yedek başladı.
Yiğit Efe'nin kadroya dönüşü, İsmail Kartal'ın savunma rotasyonundaki alternatiflerini artırdı.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Fenerbahçe taraftarı, UEFA Şampiyonlar Ligi yolundaki kritik Sturm Graz karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Maçtan saatler önce stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu.
Taraftarlar, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi ve Kadıköy'de güçlü bir atmosfer oluşturdu.
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşılaşmaları için UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Aké, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Mattéo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Anthony Musaba ve Sidiki Chérif yer alıyor.