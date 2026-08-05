Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde santrfor takviyesi için çalışmalarına hız verirken listenin ilk sırasında Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis yer alıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Portekiz ekibiyle resmi görüşmelere başladığı ve Yunan golcü için önemli bir bütçe ayırdığı öğrenildi. Ancak transferde ilk girişim Benfica'dan olumlu yanıt almadı.

Pavlidis

BENFİCA 40 MİLYON EUROYU KABUL ETMEDİ Portekiz basınından Record'un haberine göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki golcü için Benfica'ya 40 milyon euroluk resmi teklif sundu. Haberde, teklifin son saatlerde Başkan Rui Costa ve yönetimine ulaştığı, Portekiz ekibinin ise kısa süre içerisinde bu öneriyi reddettiği aktarıldı.