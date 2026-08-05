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Fenerbahçe'den Pavlidis için dev hamle! İlk teklife ret

Fenerbahçe'nin golcü transferinde ilk hedefi olan Vangelis Pavlidis için Benfica'ya yaptığı 40 milyon euroluk teklif geri çevrildi. Sarı-lacivertliler, Yunan yıldızı kadrosuna katmak için temaslarını sürdürürken Kerem Aktürkoğlu detayı da transfer planında önemli rol oynuyor.

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Fenerbahçe'den Pavlidis için dev hamle! İlk teklife ret

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde santrfor takviyesi için çalışmalarına hız verirken listenin ilk sırasında Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis yer alıyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, Portekiz ekibiyle resmi görüşmelere başladığı ve Yunan golcü için önemli bir bütçe ayırdığı öğrenildi.

Ancak transferde ilk girişim Benfica'dan olumlu yanıt almadı.

PavlidisPavlidis
BENFİCA 40 MİLYON EUROYU KABUL ETMEDİ

Portekiz basınından Record'un haberine göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki golcü için Benfica'ya 40 milyon euroluk resmi teklif sundu.

Haberde, teklifin son saatlerde Başkan Rui Costa ve yönetimine ulaştığı, Portekiz ekibinin ise kısa süre içerisinde bu öneriyi reddettiği aktarıldı.

PavlidisPavlidis
Benfica'nın Pavlidis için beklentisinin 45 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken, kulübün transfer kararında Franjo Ivanovic'in ayrılık sürecinin henüz netleşmemesinin de etkili olduğu ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde Benfica Sportif Direktörü Mario Branco ile görüşmelerini sürdürerek transferi sonuçlandırmaya çalışacağı öne sürüldü.

PavlidisPavlidis
KEREM AKTÜRKOĞLU PLANI ÖNE ÇIKIYOR

Fenerbahçe yönetiminin Pavlidis'i öncelikli hedef haline getirmesinde Kerem Aktürkoğlu ile Benfica'da oluşturduğu uyumun önemli pay sahibi olduğu belirtildi.

İki futbolcu, Portekiz temsilcisinde birlikte görev yaptıkları 56 maçta toplam 11 gole doğrudan katkı sağladı.

Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis'in 6 golünde asist yaparken, Yunan forvet de milli futbolcunun 5 golünü hazırladı.

İddialara göre Pavlidis de Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor.

PavlidisPavlidis
Sarı-lacivertli kulübün deneyimli golcüye bonuslarla birlikte yıllık 6 milyon euroya ulaşan maaş ve 4 yıllık sözleşme önerdiği belirtilirken, transferin gerçekleşmesi için Benfica ile bonservis pazarlıklarının devam etmesi bekleniyor.

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