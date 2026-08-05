Terörsüz Türkiye için yasal çerçeve: Teklifin gerekçesi ortaya çıktı

TBMM Başkanlığına sunulan teklifin gerekçesinde, devletin temel amaç ve görevleri hatırlatılarak kamu düzeninin korunmasının yanı sıra toplumsal barışın güçlendirilmesinin de devletin asli görevlerinden biri olduğu belirtildi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin gerekçesinde, düzenlemenin kapsamı ve hedeflerine ilişkin dikkat çeken ayrıntılara yer verildi.

Terörsüz Türkiye için yasal çerçeve netleşti (Fotoğraflar AA'dan ve Takvim foto arşivinden alınmıştır.)

CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINA YENİ PERSPEKTİF

Gerekçede, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye'nin güvenlik, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerini birbirini tamamlayan unsurlar olarak değerlendiren yeni bir perspektifle geleceğe yürüdüğü vurgulandı.

Bu kapsamda şu ifadelere yer verildi:

"Nitekim bu yüzyıl, yalnızca yeni bir zaman dilimini değil, aynı zamanda devletin demokratik hukuk devleti niteliğini daha da güçlendirecek, milli birlik ve beraberliği tahkim edecek, toplumsal huzuru kalıcı hale getirecek ve milletimizin ortak geleceğini güvence altına alacak bir vizyonu ifade etmektedir.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, milli egemenlik ilkesi ve ortak vatandaşlık bilinci etrafında şekillenen bu vizyon, yalnızca kamu düzeninin korunmasını değil, aynı zamanda toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesini ve ortak geleceğin daha sağlam temeller üzerinde inşa edilmesini de gerekli kılmaktadır."