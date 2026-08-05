İsmail Kartal'dan rövanş için sol bek açıklaması! Nathan Ake mi Archie Brown mu?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yenerek Avusturya'daki rövanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı. Karşılaşmanın ardından takvim.com.tr editörü Görkem Ağgündüz, teknik direktör İsmail Kartal'a sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin ardından rövanşta sol bek tercihini sorusunu sordu. Deneyimli çalıştırıcı, Hollandalı sol bek hakkındaki son durumu değerlendirerek maça kadar vakitleri olduğu yanıtını verdi.
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için eleme maçlarını oynamayı sürdüren Fenerbahçe, Sturm Graz ile karşılaştı. 3. eleme turunun ilk randevusunda Avusturya ekibini 2-0 yenen Kanarya, zorlu deplasmana iki farklı üstün çıkmanın avantajını yakaladı.
Mücadelenin ardından takvim.com.tr editörü Görkem Ağgündüz, teknik direktör İsmail Kartal'a, "Oosterwolde'nin sakatlığını soracağım. Kendisiyle görüşebildiniz mi? Ake'yi de sol bekte oynatabileceğinizi söylediniz. Rövanşta oynamayacağını varsayarak tercihiniz hangisi olur?" sorusunu sordu.
Tecrübeli çalıştırıcı soruyu, "Jayden Oosterwolde ve sağlık ekibi ile konuştum. Kontrollerin ardından durumuna bakacağız. Bir sonraki maç solda kimin oynayacağına öyle karar vereceğiz. Maça kadar vaktimiz var. Bu akşamki maçı izleyeceğiz ekibimizle birlikte. Ona göre karar vereceğiz." sözleriyle yanıtladı.