İsmail Kartal'dan rövanş için sol bek açıklaması! Nathan Ake mi Archie Brown mu?

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için eleme maçlarını oynamayı sürdüren Fenerbahçe, Sturm Graz ile karşılaştı. 3. eleme turunun ilk randevusunda Avusturya ekibini 2-0 yenen Kanarya, zorlu deplasmana iki farklı üstün çıkmanın avantajını yakaladı.

İsmail Kartal'dan Ake ve Brown açıklaması

İsmail Kartal (Fotoğraf AA'dan alınmıştır)

Tecrübeli çalıştırıcı soruyu, "Jayden Oosterwolde ve sağlık ekibi ile konuştum. Kontrollerin ardından durumuna bakacağız. Bir sonraki maç solda kimin oynayacağına öyle karar vereceğiz. Maça kadar vaktimiz var. Bu akşamki maçı izleyeceğiz ekibimizle birlikte. Ona göre karar vereceğiz." sözleriyle yanıtladı.