Muhammed Salah resmen Trabzonspor'da! Mısırlı yıldızı Trabzon'da binlerce taraftar karşıladı
Trabzonspor, dünya futbolunun yıldız isimlerinden Muhammed Salah transferi için resmi adımı attı. Bordo-mavili kulüp, KAP'a yaptığı açıklamayla Mısırlı futbolcunun transferi konusunda oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu. Fırtına, sosyal medya hesabından Mısırlı yıldızın 61 numaralı formayı giydiği fotoğrafları paylaştı. Atatürk Havalimanı'nda Trabzonsporluların karşıladığı Salah, taraftara "üçlü" çektirdi. Ardından sağlık kontrolünden geçip Trabzon'a ayak bastı. Deneyimli kanat oyuncusu, binlerin karşısına çıktı. Şehirde şampiyonluk kutlaması tadında bir karşılama gerçekleştirildi.
Trabzonspor, transfer döneminin en dikkat çekici hamlelerinden birine imza attı. Bordo-mavililer, Mısırlı yıldız Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı.Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah İstanbul'da
TÜM ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANDI
Trabzonspor'un Muhammed Salah ile yapılan görüşmelerde tüm şartlarda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Mısırlı yıldızın transfer sürecindeki resmi işlemlerinin de tamamlandığı belirtildi.
KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Trabzonspor, Muhammed Salah'ın transferi için resmi adımı attı. Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Muhamed Salah'ın transferi konusunda oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.Muhammed Salah Trabzonspor formasıyla ilk pozunu verdi
İSTANBUL YOLUNDA MESAJI VERDİ: "BİZE HER YER TRABZON"
Salah'ın taraftara ilk mesajı, "Bize her yer Trabzon" oldu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımında, "Bordo-Mavili formasıyla ilk kez kameraların karşısında… İlk mesajı Büyük Trabzonspor Taraftarına: "Bize Her Yer Trabzon!" ifadelerine yer verildi.
FORMAYI GİYDİ
Kulübün sosyal medya hesabından Mısırlı yıldızın Trabzonspor'un 61 numaralı formasını giydiği fotoğraflar paylaşılırken, "Salah mode: ON" mesajı yazıldı.
SALAH İSTANBUL'A AYAK BASTI
Muhammed Salah Trabzonspor'da 10 numaralı formayı giyecek.
Tatil için bulunduğu Yunanistan'ın Mykonos Adası'ndan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 34 yaşındaki oyuncuyu, bordo-mavili taraftarlar karşıladı.
ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Trabzonspor formasıyla taraftarları selamlayan Muhamed Salah, "üçlü" çektirdi. "Ya Allah Bismillah Muhammed Salah" tezahüratlarında bulunan Trabzonspor taraftarı, büyük sevinç yaşadı.
Mısırlı futbolcu, taraftarları selamlamasının ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın arabasına binerek havalimanından ayrıldı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ BİNLER KARŞILADI
Bordo-mavili kulübün, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Salah, Trabzon'a hareket etti. Başkan Ertuğrul Doğan'ın uçağıyla şehre ayak bastı. Şampiyonluk kutlaması gibi gerçekleştirilen karşılamada büyük coşku yaşandı.
Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada, "İnanılmaz ortamda bulunmaktan dolayı ne kadar mutlu olduğumu dile getirmekte zorlanıyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Her kulüpte başarılar kazandım. İnanılmaz bir durum. 25 bin kişi var. Böyle bir şey görmedim! Her yerde başarılı oldum. Trabzonspor'da da başarılar yaşamak istiyorum. Kelimelere dökmek çok zor benim adıma" dedi.
İMZA TÖRENİ PAPARA PARK'TA
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada Salah için 6 Ağustos'ta saat 19.30'da Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenleneceği duyuruldu.
BAŞKAN DOĞAN A SPOR'DA AÇIKLADI
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a bağlandığı canlı yayında Muhammed Salah'ın transferiyle ilgili süreci açıkladı. Doğan, "Muhammed Salah hakkında diyecek bir şey yok. Bir dünya yıldızı. Onun gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Trabzonspor'un son dönemdeki başarısı tüm Türkiye'de ve Avrupa'da konuşuldu. Genç oyuncuların tercihi de Trabzonspor olmaya başladı. Herkese ve Avrupa'ya 'Trabzonspor kimi isterse Trabzon'a getirebilir' mesajını vermeye çalışıyoruz. Diğer takımlar devreden çıkınca transferde hızlandık. Salah ve menajeriyle bir görüşme yaptım. Çok profesyonelce, saygı çerçevesi içinde, iki tarafın da birbirini anladığı ve hiç zorlanmadığı bir görüşme oldu. Yaklaşık 10 gün görüştük. Dün itibariyle her şey netleşti.
Forma satışlarının yüzdesiyle ilgili çok şey konuşuldu. Bir yüzde veriyoruz ama basında yazılan rakamlar gibi söz konusu değil. Zaten açıklayacağız. Transfer sürecinde basın mensuplarını biraz mahcup ettik ama takdir edersiniz ki, böyle önemli bir anlaşmada bir şeyler söylemem transfere zarar verebilirdi. Süreci gizlilik dahilinde yürüttük. Sponsor konusunda kimsenin bizi arayıp 'Sponsor oluyoruz' dediği yok. Ancak ben camiama ve taraftarımıza güveniyorum. Tüm Trabzonlu iş adamlarına ve arkadaşlarıma sesleneceğim. Hepsinin de kapısını tek tek çalacağım. Beni geri döndüreceklerini düşünmüyorum. Taraftarlarımızın ve iş adamlarımızın bu işe sahip çıkacağını düşünüyorum. Alexander Sörloth, gündemimizde yok. Gerçi şimdi ben yok dedim diye 'kesin alıyor' diyecekler ama gerçekten yok." dedi.
KARİYERİNDE 505 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Kariyeri boyunca 694 karşılaşmada forma giyen Muhammed Salah, 334 gol ve 171 asistlik performans sergiledi. Mısırlı yıldız böylece toplam 505 gole doğrudan katkı sağladı.
LIVERPOOL'DA TARİHE GEÇTİ
Uzun yıllar Liverpool formasıyla Avrupa futbolunun en önemli yıldızlarından biri haline gelen Salah, İngiliz ekibinde çıktığı 442 karşılaşmada 257 gol ve 123 asist üretti.
Liverpool kariyerinde toplam 380 gole doğrudan katkı sağlayan Mısırlı yıldız, bireysel performansının yanı sıra kazandığı başarılarla da kulüp tarihine damga vurdu.