750 BİN VARİLLİK 1 YILLIK ANLAŞMA Iraklı vatandaşlar, Türkiye ile Irak arasındaki ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlamak amacıyla günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan 1 yıllık anlaşmanın, ekonomik anlamda zor bir süreç geçiren Irak için önemli olduğunu düşünüyor.

Boru hattının yalnızca iki ülke arasında değil, küresel petrol piyasalarının arz güvenliği için de önemli olduğunu vurgulayan Azzavi, Irak'ın dünyada en çok petrol ihraç eden ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki krizden sonra böyle bir alternatif hattın zaruri olduğunu anlattı.

Kerküklü gazeteci-yazar Seher el-Azzavi

IRAK'IN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR



"Türkiye bize coğrafi, kültürel, sosyal ve tarihi açıdan en yakın komşudur. Aramızdaki bu tür anlaşmalar her iki ülke toplumuna büyük fayda sağlar." diyen Azzavi, Irak'ın Türkiye'nin gelişmiş altyapı tecrübelerine de ihtiyacı olduğunu belirtti.

Irak'ın belki de son yüzyılın en zor ekonomik süreçlerinden geçtiğini dile getiren Azzavi, Türkiye ile her türlü anlaşma ve işbirliğinin en çok Irak'ın yararına olduğunu söyledi.

"SIRADAN ADIMLAR DEĞİL"

İki ülke arasında son bir ay içinde imzalanan anlaşmalara değinen Azzavi, "Türkiye ile yapılan bu son anlaşmalar sıradan adımlar değil. Bu anlaşmalar iki ülkenin bölgede geleceğe yönelik daha da güçleneceğinin önayağıdır." dedi.