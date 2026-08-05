Üsküdar’da sandık karıştı! 6 CHP’li Cumhur İttifakı adayına oy verdi

Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi sırasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Üçüncü tur oylamada 6 CHP'li belediye meclis üyesinin Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e oy verdiği öğrenildi. Dördüncü tur öncesinde verilen arada ise meclis üyeleri arasında arbede çıktı.

6 CHP'LİDEN CUMHUR İTTİFAKI ADAYINA OY

Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi için yapılan üçüncü tur oylamada sürpriz bir sonuç ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 6 CHP'li belediye meclis üyesi Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e oy verdi.

CHP sıralarından gelen oylar, kritik seçimde dengeleri değiştiren gelişme olarak dikkat çekti.