Üsküdar’da sandık karıştı! 6 CHP’li Cumhur İttifakı adayına oy verdi
Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde üçüncü tur dengeleri değiştirdi. 6 CHP’li belediye meclis üyesinin Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin’e oy verdiği öğrenildi. Kritik dördüncü tur öncesinde verilen arada ise Yeni Partililer ile CHP’li meclis üyeleri arasında arbede yaşandı.
Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi sırasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Üçüncü tur oylamada 6 CHP'li belediye meclis üyesinin Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e oy verdiği öğrenildi. Dördüncü tur öncesinde verilen arada ise meclis üyeleri arasında arbede çıktı.
6 CHP'LİDEN CUMHUR İTTİFAKI ADAYINA OY
Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi için yapılan üçüncü tur oylamada sürpriz bir sonuç ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, 6 CHP'li belediye meclis üyesi Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e oy verdi.
CHP sıralarından gelen oylar, kritik seçimde dengeleri değiştiren gelişme olarak dikkat çekti.
DÖRDÜNCÜ TUR ÖNCESİ ARBEDE
Üçüncü tur oylamanın ardından dördüncü tur öncesinde ara verildi.
Ara sırasında Yeni Partililer ile CHP'li belediye meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandığı, tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüştüğü bildirildi.
Yaşanan gerginliğin ardından gözler belediye başkan vekilinin belirleneceği kritik oylamaya çevrildi.