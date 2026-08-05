CHP’de teşkilatlara neşter: 8 ile yeni il başkanı atandı | Terörsüz Türkiye’ye destek: Af içermeyen yapı kriterlerimizle uyumlu
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin teşkilat yapılanmasına ilişkin yeni görevlendirmeleri açıkladı. Sarı, MYK kararıyla 8 ile yeni il başkanı atandığını, İstanbul'un 22 ilçesinde de yeni görevlendirmelere gidildiğini duyurdu. CHP'de kongre takvimi için eylül ayını işaret eden Sarı, bazı parti yöneticilerine ilişkin inceleme yürütüldüğünü de açıkladı. Sarı ayrıca TBMM Başkanlığına sunulan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasaya destek mesajı verdi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nin gündeminde ülkenin güncel durumu ile parti içi meselelerin yer aldığını söyledi.
CHP'DE 8 İLE YENİ İL BAŞKANI
CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla 8 ilde yeni il başkanı görevlendirildi.
Sarı, Ardahan için Temel Avşar, Çankırı için Kamil Akdoğan, Erzincan için Şevki Akta, Kahramanmaraş için Esat Şengül, Karabük için Burak Onur Gündüz, Kırklareli için Özgür Kaya, Kilis için Mustafa Curatoğlu ve Kocaeli için Selman Yıldırım'ın görevlendirildiğini açıkladı.
İSTANBUL'DA 22 İLÇEYE ATAMA
Parti teşkilatlarındaki değişiklikler il başkanlıklarıyla sınırlı kalmadı.
CHP Gençlik Kolları'nda da yeni atama yapılırken, İstanbul'un 22 ilçesinde yeni görevlendirmelere gidildi.
KONGRE TAKVİMİ İÇİN EYLÜL AYINI İŞARET ETTİ
Sarı, CHP'de kongrelerin başlatılması için örgütsel çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Amaçlarının ağustos ayının sonuna kadar teşkilatları kongre sürecine hazır hale getirmek olduğunu söyleyen Sarı, eylül ayının başında tam tarihli kongre takviminin ilan edileceğini açıkladı.
Sarı, "Amacımız ağustos ayının sonuna kadar partimizin kongreleri başlatabileceği olgunluğa örgütümüzü kavuşturmak. Bu çerçevede eylül ayının başında, belki önümüzdeki hafta içinde tam tarihi de verebiliriz. Çünkü aynı zamanda örgütsel düzenlemeler var. Bu düzenlemeleri tamamlayarak eylül ayının başında tam tarihli bir kongre takvimini ilan edeceğiz." ifadelerini kullandı.
PARTİ İÇİNDE İNCELEME BAŞLATILDI
Sarı, Gül Çiftçi ve Selin Sayek Böke gibi Parti Meclisi'nde yer alan isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edileceği yönündeki iddialara da yanıt verdi.
Başka bir siyasi parti lehine hareket ettiği değerlendirilen isimlerle ilgili çalışma yürütüldüğünü açıklayan Sarı, söz konusu kişilerin eylem ve davranışları ile sosyal medya paylaşımlarının incelendiğini söyledi.
Sarı, bu kişilerden başka siyasi partilerin etkinliklerinde yer alan olup olmadığının da araştırıldığını belirterek, inceleme için bir ekip kurulduğunu açıkladı.
"Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olan, o partinin kurumsal kimliğinin bir parçası olan, onun siyasetinin bir parçası gibi görünen arkadaşlarımızın başka bir siyasal partiye hizmet eder şekilde pozisyon alması hem ahlaki değildir hem siyaseten doğru değildir." diyen Sarı, incelemenin sürdüğünü ifade etti.
CHP ÇERÇEVE YASAYA İMZA ATTI
Sarı, TBMM Başkanlığına sunulan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasaya dair de değerlendirmelerde bulundu.
CHP Grup Başkanı, iki Grup Başkanvekili ve Adalet Komisyonu Sözcüsü İnan Alp'in imzalarıyla CHP'nin de metne imza attığını belirten Sarı, Terörsüz Türkiye sürecine esas teşkil eden sorunun çok boyutlu olduğunu söyledi.
Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi bu soruna en çok sahip çıkan ve bu meseleyle ilgili en cesur sözleri en zor zamanlarda söylemiş bir partidir." ifadelerini kullandı.
"SİLAH BIRAKILDIĞININ TEYİDİ ŞART"
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin partisinin yaklaşımını anlatan Sarı, CHP'nin silahsızlanma ve örgütün tasfiyesi konusunda sürecin teyit edilmesini temel kriterlerden biri olarak gördüğünü ifade etti.
Sarı, düzenlemede PKK/KCK ve uzantılarının silah bıraktığının teyit edilmesinin ardından sürecin ilerlemesinin öngörüldüğünü belirterek, "Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak silahsızlanma ve örgütün silahsızlanmasıyla ilgili ve tasfiyesine ilişkin bütün süreçlerin teyit edilmesini bir şart olarak öne sürüyorduk. Yasada da bu var." dedi.
Silah bırakıldığının teyit edilmesinin ardından hazırlanacak raporun Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacağını belirten Sarı, burada alınacak kararla sürecin başlayacağını söyledi.
"BİZİM KAVRAMSAL ÇERÇEVEMİZE UYGUN"
Düzenlemenin CHP'nin daha önce ortaya koyduğu ilkelerle örtüştüğünü savunan Sarı, şu ifadeleri kullandı:
"Bu yasa aslında şartlı bir PKK, KCK ve uzantılarının silah bıraktıklarının teyit edilmesiyle beraber Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak bir rapor ve oradan alınacak bir kararla sürecin başlayacağını söylemektedir. Dolayısıyla bizim kavramsal çerçevemize ve bu konuyla ilgili belirlediğimiz ilkelere de uygundur."
CHP'NİN KRİTERLERİNİ SIRALADI
Sarı, CHP açısından düzenlemede öne çıkan kriterleri de sıraladı.
Sürecin yalnızca güvenlik ekseninde değil, devletin bekası ve vatandaşların demokratik kazanımlarının artırılması çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunan Sarı, yasanın şartlı ve süreli olmasına dikkat çekti.
Düzenlemenin genel af içermemesi ve parlamentonun süreçte etkin rol üstlenmesinin de CHP'nin temel kriterleri arasında olduğunu belirten Sarı, "Şartlı olan, süreli olan ve bir af getirmeyen, sadece infazı erteleyen, her aşamasında parlamentonun etkin olduğu yasa bizim önemli kriterlerimizden biri." dedi.