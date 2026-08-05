CHP’de teşkilatlara neşter: 8 ile yeni il başkanı atandı | Terörsüz Türkiye’ye destek: Af içermeyen yapı kriterlerimizle uyumlu

Sarı, Ardahan için Temel Avşar, Çankırı için Kamil Akdoğan, Erzincan için Şevki Akta, Kahramanmaraş için Esat Şengül, Karabük için Burak Onur Gündüz, Kırklareli için Özgür Kaya, Kilis için Mustafa Curatoğlu ve Kocaeli için Selman Yıldırım'ın görevlendirildiğini açıkladı.

Sarı, "Amacımız ağustos ayının sonuna kadar partimizin kongreleri başlatabileceği olgunluğa örgütümüzü kavuşturmak. Bu çerçevede eylül ayının başında, belki önümüzdeki hafta içinde tam tarihi de verebiliriz. Çünkü aynı zamanda örgütsel düzenlemeler var. Bu düzenlemeleri tamamlayarak eylül ayının başında tam tarihli bir kongre takvimini ilan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının ağustos ayının sonuna kadar teşkilatları kongre sürecine hazır hale getirmek olduğunu söyleyen Sarı, eylül ayının başında tam tarihli kongre takviminin ilan edileceğini açıkladı.

CHP’de 8 il 22 ilçe değişti: Kongre takvimi için tarih verildi (Fotoğraflar AA ve İHA'dan alınmıştır.)

PARTİ İÇİNDE İNCELEME BAŞLATILDI

Sarı, Gül Çiftçi ve Selin Sayek Böke gibi Parti Meclisi'nde yer alan isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edileceği yönündeki iddialara da yanıt verdi.

Başka bir siyasi parti lehine hareket ettiği değerlendirilen isimlerle ilgili çalışma yürütüldüğünü açıklayan Sarı, söz konusu kişilerin eylem ve davranışları ile sosyal medya paylaşımlarının incelendiğini söyledi.

Sarı, bu kişilerden başka siyasi partilerin etkinliklerinde yer alan olup olmadığının da araştırıldığını belirterek, inceleme için bir ekip kurulduğunu açıkladı.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olan, o partinin kurumsal kimliğinin bir parçası olan, onun siyasetinin bir parçası gibi görünen arkadaşlarımızın başka bir siyasal partiye hizmet eder şekilde pozisyon alması hem ahlaki değildir hem siyaseten doğru değildir." diyen Sarı, incelemenin sürdüğünü ifade etti.

CHP ÇERÇEVE YASAYA İMZA ATTI

Sarı, TBMM Başkanlığına sunulan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasaya dair de değerlendirmelerde bulundu.

CHP Grup Başkanı, iki Grup Başkanvekili ve Adalet Komisyonu Sözcüsü İnan Alp'in imzalarıyla CHP'nin de metne imza attığını belirten Sarı, Terörsüz Türkiye sürecine esas teşkil eden sorunun çok boyutlu olduğunu söyledi.

Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi bu soruna en çok sahip çıkan ve bu meseleyle ilgili en cesur sözleri en zor zamanlarda söylemiş bir partidir." ifadelerini kullandı.