Başkan Erdoğan aileleri tek tek dinledi! Ayla öğretmenin eşi: Cumhurbaşkanımız da bizimle duygulandı

Görüşmede duygusal anlar yaşandığını dile getiren Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız bizimle ayrı ayrı ilgilendi. Taleplerimizi dinledi, çocuklarımızın hatırasını yaşatmak adına neler yapılabileceğini konuştuk. Bu acı sadece bizim ailelerimizin değil, bütün Türkiye'nin acısı oldu. Cumhurbaşkanımız da bu olaydan en az bizim kadar etkilendi.

Süreç boyunca devletimiz, bakanlarımız, valimiz, belediye başkanımız ve milletvekillerimiz yanımızdaydı. Cumhurbaşkanımız da gereken ne varsa yapılması konusunda talimat verdi."