Hainin ifadesi ortaya çıktı! FETÖ elebaşıyla görüşme suikast öncesi gizli toplantılar
15 Temmuz gecesi Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cü eski Kurmay Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin etkin pişmanlık kapsamında verdiği 69 sayfalık ifade ortaya çıktı. Afyonkarahisar'da yakalanmasının ardından Muğla'ya getirilen ve adliyeye sevk edilen Karatepe, örgüte katılışından Pensilvanya'daki görüşmelere, çalınan sınav sorularından suikast timinin gizli toplantılarına kadar birçok kritik detayı anlattı. İfadede, "Cumhurbaşkanını alıp emir verilen yere götüreceğiz" talimatının verildiği yönündeki beyanlar da yer aldı.
15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan 37 kişilik timin içinde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cü eski Kurmay Yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da yakalanmasının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen FETÖ'cü hain Karatepe'nin 69 sayfalık ifadesinde, örgüte 1998 yılında katılış sürecinden mahrem imamlarla ilişkilerine, Pensilvanya ziyaretinden çalınan kurmaylık sınavı sorularına ve Marmaris'teki suikast girişiminin hazırlık aşamasına kadar 28 yıllık FETÖ yapılanmasına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.
Afyonkarahisar'da yakalandıktan sonra Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün boyunca ifade veren Karatepe, örgüte katıldığı ilk günden suikast timinin oluşturulmasına, Pensilvanya ziyaretinden Marmaris baskınına ve 10 yıllık firar sürecine kadar 28 yıllık örgüt geçmişini ayrıntılarıyla anlattı.
28 YILLIK FETÖ BAĞLANTISINI ANLATTI
Karatepe'nin FETÖ ile irtibatı 1998 yılında Eskişehir'de ortaokul son sınıfta okurken başladı. Sınıf arkadaşları Emre Eyiol ve soyadını hatırlamadığı bir başka Emre aracılığıyla örgüt evine götürüldüğünü anlatan Karatepe, burada "Ahmet" kod adlı tıp fakültesi öğrencisinin kendisiyle ilgilendiğini söyledi.
İzmir Maltepe Askeri Lisesi yıllarında hafta sonları örgüt evlerine gitmeye devam ettiğini belirten Karatepe, burada Fetullah Gülen videoları izlediklerini ve deşifre olmamak için "ima yoluyla namaz kılmayı" öğrendiklerini anlattı.
ÖRGÜTTEKİ KOD ADI "SELİM"
Harp Okulu döneminde Ankara'da "Muhammet Baran" isimli mahrem imamla irtibatlandırıldığını anlatan Karatepe, örgüt içerisinde kendisine "Selim" kod adını seçtiğini söyledi.
Tuzla Piyade Okulu'nda görev yaparken Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gitmek istediğini ancak örgütün "Molla" dediği Nadir isimli kişinin kendisini vazgeçirmeye çalıştığını, aksi halde "şefkat tokadı" yiyeceğini söylediğini ifade etti.
FLASH BELLEKLE ÇALINAN SORULAR
Karatepe ifadesinde, 2015 yılındaki kurmaylık sınavından yaklaşık bir ay önce Mamak'ta örgütün hazırladığı bir kampa alındığını anlattı.
Mahrem imam Muhammet Baran'ın Hasan Hüseyin Altınsoy ve Ümit Burtaçoğlu ile birlikte kendilerine şifreli flash bellek içerisinde sınav sorularını verdiğini söyleyen Karatepe, "Hepsini doğru yapmayın" talimatı aldıklarını, sınavda çıkan soruların kendilerine verilenlerle birebir aynı olduğunu belirtti.
KATALOG EVLİLİĞİ YAPTI
Karatepe, 2013 yılında örgütün "izdivaç abisi" Hami aracılığıyla katalog evliliği yaptığını anlattı.
İlk adayı beğenmediğini, ikinci aday olarak Erzurumlu bir "öğrenci ablası" ile görüştüğünü, örgütün sağladığı açık hatlar üzerinden yapılan görüşmeler sonrasında eşinin ailesinin evinde örgüt sorumlularının huzurunda imam nikahı kıyıldığını ifade etti.
PENSİLVANYA'DA GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜ
2012 yılında ABD'de paraşüt kursundayken mahrem imam Muhammet Baran'ın talimatıyla Pensilvanya'ya gittiğini anlatan Karatepe, Fetullah Gülen'e Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan aldığı bir bıçağı hediye ettiğini söyledi.
Malikaneye girmeden önce uydu takibini engellemek amacıyla kendisine şapka ve gözlük taktırıldığını anlatan Karatepe, görüşme sonunda örgütün önemli isimlerinden Cevdet Türkyolu tarafından kendisine Gülen'in kullandığı söylenen takke ve tespih verildiğini belirtti.
SUİKASTTAN GÜNLER ÖNCE GİZLİ TOPLANTI
Karatepe, 9 veya 10 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul Bahçelievler'deki bir eve çağrıldığını söyledi.
Burada Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan çok sayıda kişinin FETÖ mensubu olduğunu ilk kez öğrendiğini ifade eden Karatepe, Şükrü Seymen komutasında önemli bir faaliyet yürütüleceğinin söylendiğini, telefonlarını almamaları ve eşleri dahil kimseye bilgi vermemeleri talimatı verildiğini anlattı.
"CUMHURBAŞKANINI ALIP EMİR VERİLEN YERE GÖTÜRECEĞİZ"
15 Temmuz günü Kurmay Albay Ahmet Zeki Gerehan'ın tüm öğrencileri toplayarak "Bir şeyler olacak, emirlere uyun" dediğini belirten Karatepe, daha sonra sivil kıyafetlerle askeri havaalanına gittiklerini söyledi.
Cougar tipi helikopterle Çiğli'ye geçtiklerini anlatan Karatepe, burada General Gökhan Şahin Sönmezateş ve Şükrü Seymen'in ekibe katıldığını ifade etti.
Karatepe'nin ifadesine göre Seymen burada personele: "Aramızda Hizmetten (FETÖ) olmayan var mı?" diye sordu. Kimsenin olumsuz cevap vermediğini belirten Karatepe, ardından ordunun yönetime el koyduğunun söylendiğini ve görevlerinin "Cumhurbaşkanını alıp emir verilen yere götürmek" olduğunun açıklandığını anlattı.
MARMARİS BASKININI ANLATTI
Karatepe, 16 Temmuz saat 03.00 sıralarında Marmaris'e indiklerini, Cumhurbaşkanlığı konutunun yerini tam bilmedikleri için yolda karşılaştıkları taksiciye ve vatandaşlara Grand Yazıcı Otel'i sorduklarını söyledi.
Konuta yaklaşık 50 metre kala üzerlerine ateş açıldığını, kendisinin de hedef gözetmeksizin ateş ettiğini anlatan Karatepe, koruma polislerinin ters kelepçelendiğini, konut içerisine el bombası atıldığını duyduğunu, Zekeriya Kuzu, Şükrü Seymen ve İsmail Yiğit'in içeri girdiklerini ancak Başkan Erdoğan'ın konutta olmadığını anlayınca sinirlenerek koruma polislerini darp ettiklerini anlattı.
10 YILLIK KAÇIŞIN TÜM AYRINTILARI
Helikopterlerin iniş yapamaması üzerine araziye kaçtıklarını belirten Karatepe, daha sonra Ali Sarıbey ile gruptan ayrıldığını söyledi.
Kamuflajını çıkarıp esnaftan aldığı sivil kıyafetleri giydiğini, bankamatikten tüm parasını çektiğini, önce dolmuşla Muğla merkeze, ardından otostopla İzmir Bornova'ya kaçtığını anlattı.
Afyonkarahisar'da çevresine "Salih Usta" olarak kendisini tanıttığını belirten Karatepe, geceleri hurda toplayarak, inşaatlarda çalışarak ve Pakistanlı Agha Waqar aracılığıyla üç boyutlu tablo satarak geçimini sağladığını söyledi.
Yakalanmamak için interneti bile komşularından kaçak kullandığını ifade etti.
SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
Karatepe, 15 Temmuz 2026'daki haberlerden sonra tanınma korkusuyla ev değiştirmeye çalışırken yakalandığını anlattı.
Üzerinden babasının yaptırdığı "Tayfun Gezveci" adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Karatepe, ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti.
15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Burkay Karatepe, Muğla'da adliyeye sevk edildi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan firari Karatepe, işlemlerinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince kente getirildi.
Burkay Karatepe, TEM Şubesi'ndeki ifade işlemleri sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
SUİKAST GİRİŞİMİNİN HUKUKİ SÜRECİ
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başkan Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele düzenlenen saldırıda koruma polisi Mehmet Çetin ile polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit oldu.
Saldırının ardından kaçan suikast timi 17 gün sonra yakalanırken, davada aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu sanıklara ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları verildi. Suikast timinin firari üyesi Burkay Karatepe ise 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalandı.