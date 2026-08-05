Hainin ifadesi ortaya çıktı! FETÖ elebaşıyla görüşme suikast öncesi gizli toplantılar

PENSİLVANYA'DA GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜ 2012 yılında ABD'de paraşüt kursundayken mahrem imam Muhammet Baran'ın talimatıyla Pensilvanya'ya gittiğini anlatan Karatepe, Fetullah Gülen'e Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan aldığı bir bıçağı hediye ettiğini söyledi. Malikaneye girmeden önce uydu takibini engellemek amacıyla kendisine şapka ve gözlük taktırıldığını anlatan Karatepe, görüşme sonunda örgütün önemli isimlerinden Cevdet Türkyolu tarafından kendisine Gülen'in kullandığı söylenen takke ve tespih verildiğini belirtti.

SUİKASTTAN GÜNLER ÖNCE GİZLİ TOPLANTI Karatepe, 9 veya 10 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul Bahçelievler'deki bir eve çağrıldığını söyledi. Burada Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan çok sayıda kişinin FETÖ mensubu olduğunu ilk kez öğrendiğini ifade eden Karatepe, Şükrü Seymen komutasında önemli bir faaliyet yürütüleceğinin söylendiğini, telefonlarını almamaları ve eşleri dahil kimseye bilgi vermemeleri talimatı verildiğini anlattı.

"CUMHURBAŞKANINI ALIP EMİR VERİLEN YERE GÖTÜRECEĞİZ" 15 Temmuz günü Kurmay Albay Ahmet Zeki Gerehan'ın tüm öğrencileri toplayarak "Bir şeyler olacak, emirlere uyun" dediğini belirten Karatepe, daha sonra sivil kıyafetlerle askeri havaalanına gittiklerini söyledi. Cougar tipi helikopterle Çiğli'ye geçtiklerini anlatan Karatepe, burada General Gökhan Şahin Sönmezateş ve Şükrü Seymen'in ekibe katıldığını ifade etti. Karatepe'nin ifadesine göre Seymen burada personele: "Aramızda Hizmetten (FETÖ) olmayan var mı?" diye sordu. Kimsenin olumsuz cevap vermediğini belirten Karatepe, ardından ordunun yönetime el koyduğunun söylendiğini ve görevlerinin "Cumhurbaşkanını alıp emir verilen yere götürmek" olduğunun açıklandığını anlattı.

MARMARİS BASKININI ANLATTI Karatepe, 16 Temmuz saat 03.00 sıralarında Marmaris'e indiklerini, Cumhurbaşkanlığı konutunun yerini tam bilmedikleri için yolda karşılaştıkları taksiciye ve vatandaşlara Grand Yazıcı Otel'i sorduklarını söyledi. Konuta yaklaşık 50 metre kala üzerlerine ateş açıldığını, kendisinin de hedef gözetmeksizin ateş ettiğini anlatan Karatepe, koruma polislerinin ters kelepçelendiğini, konut içerisine el bombası atıldığını duyduğunu, Zekeriya Kuzu, Şükrü Seymen ve İsmail Yiğit'in içeri girdiklerini ancak Başkan Erdoğan'ın konutta olmadığını anlayınca sinirlenerek koruma polislerini darp ettiklerini anlattı.