FETÖ’cü Burkay Karatepe tutuklandı: Başkan Erdoğan şikayetçi oldu

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer alan Burkay Karatepe, yıllarca firari olarak arandı.

Suikast timi içerisinde yakalanmayan son isim olduğu belirtilen Karatepe, yaklaşık 10 yıllık firarın ardından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet birimlerinin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği ortak operasyonla yakalandı.

BAŞKAN ERDOĞAN ŞAHSİ OLARAK ŞİKAYETÇİ OLDU

Karatepe hakkında yürütülen hukuki süreçte dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

Başkan Erdoğan, Marmaris'te kendisine yönelik suikast girişiminde bulunan ekipte yer alan Burkay Karatepe'den şahsi olarak şikayetçi oldu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından hazırlanan şikayet dilekçesi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.

SUİKASTTAN ANAYASAYI İHLALE AĞIR SUÇLAMALAR

Şikayet dilekçesinde Karatepe hakkında çok sayıda ağır suçlama yöneltildi.

Karatepe ve firari olduğu süreçte kendisine yardım ettiği değerlendirilen kişiler hakkında;

Cumhurbaşkanına suikast,

Anayasayı ihlal,

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak,

Silahlı terör örgütüne üye olmak,

Suçluyu kayırmak

suçlarından soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

"HEDEF SADECE ERDOĞAN DEĞİL DEVLETİN BİRLİĞİYDİ"

Şikayet dilekçesinde, suikast girişiminin yalnızca Başkan Erdoğan'ın şahsını hedef alan bir saldırı olmadığına dikkat çekildi.

Karatepe'nin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in talimatları doğrultusunda hareket ederek devletin ve milletin birliğini temsil eden Erdoğan'ın varlığını ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiği vurgulandı.

Eylemin, Türkiye genelinde kaos ortamı oluşturarak devletin bağımsızlığını ve anayasal düzeni zayıflatmayı amaçlayan darbe girişiminin önemli bir parçası olduğu belirtildi.

10 YIL BOYUNCA YARDIM EDENLER DE ŞİKAYET DOSYASINDA

Başkan Erdoğan'ın şikayeti yalnızca Burkay Karatepe ile sınırlı kalmadı.

Dilekçede, Karatepe'nin yaklaşık 10 yıl boyunca yakalanmasını engelleyen, saklanmasına yardım eden, kendisine yer temin eden veya firarını kolaylaştıran kişilerin de tespit edilmesi istendi.

Bu kişiler hakkında "suçluyu kayırma" başta olmak üzere ilgili suçlardan soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

YARGILAMA SÜRECİ MUĞLA'DA DEVAM EDECEK

Afyonkarahisar'da yakalanmasının ardından Muğla'ya getirilen Burkay Karatepe hakkındaki adli süreç Muğla'da sürdürülecek.

Karatepe'nin yakalanmasıyla birlikte Marmaris suikast girişimine ilişkin yıllardır firari durumda bulunan son isimlerden biri de adli makamların karşısına çıkarılmış oldu.

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