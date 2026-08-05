Terörsüz Türkiye Yasası Meclis'te! Başkan Erdoğan'dan "hayırlı olsun" paylaşımı: Milli birliğimizi perçinleyecek
Başkan Erdoğan, Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı ve millî birlik ile beraberliği perçinlemeyi hedefleyen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin geniş bir mutabakatla Gazi Meclis'in takdirine sunulduğunu açıkladı. Erdoğan, sürecin başarıya ulaşmasına katkı sunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine teşekkür etti.
"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
360'A YAKIN VEKİL İMZALADI
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifi 360'a yakın vekilin imzaladığını duyurdu.
Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlenirken Başkan Erdoğan, kanun teklifinin önemine dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu.
Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, millî birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.
BAHÇELİ VE SİYASİ PARTİLERE TEŞEKKÜR
Kanun teklifinin olgunlaştırılması ve sürecin başarıya ulaşması aşamasında katkı sunan MHP Lideri Devlet Bahçeli ve siyasi parti gruplarına teşekkür eden Başkan Erdoğan, özellikle Cumhur İttifakı ortağına vurgu yaptı
Başkan Erdoğan, "Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum." dedi.