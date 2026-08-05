Terörsüz Türkiye Yasası Meclis'te! Başkan Erdoğan'dan "hayırlı olsun" paylaşımı: Milli birliğimizi perçinleyecek

Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlenirken Başkan Erdoğan, kanun teklifinin önemine dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu.



Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, millî birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.