Adım adım Amrabat: 6 numara arayan Fenerbahçe, Faslı yıldız için yeniden harekete geçti!

6 numara arayan Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sheffield United'ın Brezilyalı ön liberosu Vini Souza için temaslarda bulunan Sarı-Lacivertliler bu transferde pürüz yaşadı. Sheffield United'ın kulübün devir işlemleri nedeniyle transfere izin vermemesi nedeniyle rotayı yeniden Sofyan Amrabat'a çeviren Kanarya, Faslı yıldızın transferi için tüm şartları zorluyor. Fiorentina'ya 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapan Sarı-Lacivertliler, Çizme ekibinden yanıt bekliyor.

FENER'E SICAK BAKIYOR

28 yaşındaki Amrabat'ın da Sarı-Lacivertliler'de forma giymeye sıcak baktığı ve iki kulübün anlaşmasını beklediği de gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Manchester United'da geçiren yıldız futbolcu Ada ekibiyle çıktığı 30 maçta skora katkısında bulunamadı.