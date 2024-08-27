Çalışanlara çifte emeklilik

Sosyal güvenlikte önemli reformlar için düğmeye basılırken, bu kapsamda çalışanlara emeklilik döneminde çift maaş alma imkanı sağlayacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de devreye alınacak. Ülkemizde daha önce de gündeme gelen, Orta Vadeli Program'a giren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) bu yıl uygulamaya alınması bekleniyor. Bu sistem çalışanlara emeklilikte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) ayrı bir emeklilik imkanı daha sağlayacak.



MEVCUT SİSTEM NASIL? YENİ SİSTEM NASIL UYGULANACAK?

Halen Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katılan çalışanların brüt maaşlarından her ay en az yüzde 3 kesinti yapılarak sisteme aktarılıyor. Sisteme devlet de destek veriyor. Emeklilik için sistemde 10 yıl kalmak ve 56 yaşına gelmek yetiyor. Bu şartları sağlayanlardan isteyenlere toplu para isteyene de maaş ödemesi yapılıyor. Otomatik BES ile devreye alınan bu ikinci emeklilik sistemi, tamamlayıcı model ile daha da geliştirilecek. Bu kapsamda işveren katkısı da devreye alınacak. Hem çalışanlar hem devlet hem işveren sisteme para aktaracak. Böylece birikim büyüyecek.



İŞVEREN İKİNCİ BİR ÖDEME Mİ YAPACAK? AYLIK KATKI NE OLACAK?

İşveren çalışan için SGK'ya her ay sigorta primi yatırmaya devam edecek, ayrıca bir de tamamlayıcı emeklilik katkı payı ödemesi yapacak. İşverenin Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne yapacağı aylık katkı, çalışmalarla belirlenecek.



ÇALIŞANLARIN TAZMİNAT HAKLARINDA BİR DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

Çalışanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle yaşlılıkta SGK'dan alacağı emekli aylığının yanı sıra bir gelir daha elde edecek. Tamamlayıcı emekliliğin, sosyal güvenlik sisteminin yerini almayacağı, sadece çalışana emekliliğinde ek gelir sağlayacağı için kıdem tazminatı ile de bir ilgisi olmayacak. Kıdem tazminatı hakkı, sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde devam edecek. Tamamlayıcı emeklilik ise bundan ayrı uygulanacak.



YAŞ ŞARTINDA BİR DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

Şu anda uygulanan sistemde BES'te emeklilik yaşı 56 olarak uygulanıyor. Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde bu şartta bir değişiklik olup olmayacağı çalışmalar sonucunda belli olacak. Üzerinde çalışılan formüller arasında 60 yaşın da bulunduğu belirtiliyor. Kesin karar yasal düzenleme sırasında alınacak.



SİSTEM NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yeni sistem için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar sırasında sosyal taraflarla da konu ele alınacak. Düzenleme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunularak son halini alacak. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi için bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Meclis 1 Ekim tarihinde açılacak. Hazırlanan yasa teklifinin bu tarihten sonra, ancak bu yıl bitmeden önce Meclis'e taşınması planlanıyor.

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