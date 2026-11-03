Telegram gruplarındaki sanal bahise AVCI operasyonu: 39 ilde 194 gözaltı kararı
Dijital ortamda işlenen siber suçlara karşı geliştirilen yapay zeka destekli AVCI projesi, Telegram platformundaki yasa dışı bahis ağını radara aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 39 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda, sanal kumar altyapısını yöneten 194 hedef şüpheliden 151’i yakalandı. MASAK tarafından yapılan geriye dönük finansal analizler, şebekenin astronomik miktarda para trafiği yönettiğini ortaya koyarken, 39 ilde belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri sürdürülüyor.
İstanbul merkezli 39 ilde yapay zeka teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen siber operasyonla, Telegram üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatan şebeke hedef alındı.
ADRES TELEGRAM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dijital ortamda işlenen suçların önlenmesine yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü. Yapılan teknik incelemelerde, popüler mesajlaşma platformu Telegram üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten çok sayıda gizli grup ve şüpheli tespit edildi.
Siber suçlarla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla devreye alınan yapay zeka destekli AVCI projesi sayesinde şüphelilerin dijital ayak izleri takibe alındı. 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet ettikleri belirlenen şahısların yasa dışı sanal bahis altyapısındaki rolleri ve kimlikleri tek tek deşifre edildi.
MASAK RAPORUYLA MİLYARLIK VURGUN
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanları tarafından şüpheli şahıslar ve bağlantılı hesapların finansal hareketleri geriye dönük olarak analiz edildi. Hazırlanan MASAK raporu ve finansal analiz çalışmaları, suç örgütünün yasa dışı bahis üzerinden astronomik miktarlarda para trafiği yönettiğini ve milyarlarca liralık finansal işlem hacmine ulaştığını ortaya çıkardı.
Elde edilen delillerin ardından bugün İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Konya'nın da aralarında bulunduğu 39 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Haklarında gözaltı kararı verilen 194 şüpheliden 151'i yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon yapılan adreslerdeki dijital materyallere, dokümanlara ve suç unsurlarına el konuldu.
İçişleri Bakanlığının vatandaşları yasa dışı bahis tuzağından korumak amacıyla siber suçlarla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.
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