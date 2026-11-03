İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dijital ortamda işlenen suçların önlenmesine yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü. Yapılan teknik incelemelerde, popüler mesajlaşma platformu Telegram üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten çok sayıda gizli grup ve şüpheli tespit edildi.

MASAK RAPORUYLA MİLYARLIK VURGUN

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanları tarafından şüpheli şahıslar ve bağlantılı hesapların finansal hareketleri geriye dönük olarak analiz edildi. Hazırlanan MASAK raporu ve finansal analiz çalışmaları, suç örgütünün yasa dışı bahis üzerinden astronomik miktarlarda para trafiği yönettiğini ve milyarlarca liralık finansal işlem hacmine ulaştığını ortaya çıkardı.

Elde edilen delillerin ardından bugün İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Konya'nın da aralarında bulunduğu 39 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

MASAK raporlarıyla milyarlarca liralık finansal hacim yönettiği saptanan organizasyona yönelik 39 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 194 hedef şüpheliden 151’i yakalandı.