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Milyonların beklediği veri! TÜİK açıkladı: Ekim ayı enflasyonu yüzde 2,58 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatları ekimde aylık yüzde 2,58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29,77 olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamla gözler memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı maaş zamlarına çevrilirken kasım ayı kira artış oranı 31,23 oldu.

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Milyonların beklediği veri! TÜİK açıkladı: Ekim ayı enflasyonu yüzde 2,58 oldu

Milyonlarca vatandaşın maaş zamlarından ev ve iş yeri kira artış oranlarına kadar pek çok alanı doğrudan etkileyen ekim ayı enflasyon verileri açıklandı.

EKİM AYI ENFLASYONU: 2,58
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) TÜİK, ekim ayında tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 29,77, aylık yüzde 2,58 olduğunu açıkladı.

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Kasım ayı kira artış oranı ise 31,23 oldu.

Eylül ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 1,84 artış göstermişti.

TÜFE EKİMDE AYLIK YÜZDE 2,58, Yİ-ÜFE YÜZDE 1,65 ARTTI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 31,23, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,83 yükseldi.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,58, Yİ-ÜFE yüzde 1,65 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon yüzde 29,77 olarak gerçekleşti (Foto: TÜİK)Yıllık enflasyon yüzde 29,77 olarak gerçekleşti (Foto: TÜİK)

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 27,52, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,77 yükseliş kaydetti.

Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 25,41, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 27,41 artış gerçekleşti.

Enflasyon verileri maaş zamlarından ev ve iş yeri kira artış oranlarına kadar pek çok alanı doğrudan etkiliyor.Enflasyon verileri maaş zamlarından ev ve iş yeri kira artış oranlarına kadar pek çok alanı doğrudan etkiliyor.

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Kasımda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 31,23 olarak belirlendi.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,83 artış gösterdi.


AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde TÜFE'nin yüzde 2,2 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 29,28 olacağı hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları
Aylık değişim
TÜFE
Yİ-ÜFE
Ay/Yıl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Ocak
2,46
1,02
1,06
1,35
1,68
11,10
6,65
6,7
5,03
4,84
3,98
0,99
0,45
1,84
2,66
10,45
4,15
4,14
3,06
2,67
Şubat
0,81
0,73
0,16
0,35
0,91
4,81
3,15
4,53
2,27
2,96
1,26
2,68
0,09
0,48
1,22
7,22
1,56
3,74
2,12
2,43
Mart
1,02
0,99
1,03
0,57
1,08
5,46
2,29
3,16
2,46
1,94
1,04
1,54
1,58
0,87
4,13
9,19
0,44
3,29
1,88
2,30
Nisan
1,31
1,87
1,69
0,85
1,68
7,25
2,39
3,18
3
4,18
0,76
2,60
2,98
1,28
4,34
7,67
0,81
3,60
2,76
3,17
Mayıs
0,45
1,62
0,95
1,36
0,89
2,98
0,04
3,37
1,53
1,71
0,52
3,79
2,67
1,54
3,92
8,76
0,65
1,96
2,48
2,75
Haziran
-0,27
2,61
0,03
1,13
1,94
4,95
3,92
1,64
1,37
0,99
0,07
3,03
0,09
0,69
4,01
6,77
6,50
1,38
2,46
1,8
Temmuz
0,15
0,55
1,36
0,58
1,80
2,37
9,49
3,23
2,06
1,78
0,72
1,77
-0,99
1,02
2,46
5,17
8,23
1,94
1,73
1,52
Ağustos
0,52
2,30
0,86
0,86
1,12
1,46
9,09
2,47
2,04
1,84
0,85
6,60
-0,59
2,35
2,77
2,41
5,89
1,68
2,48
2,57
Eylül
0,65
6,30
0,99
0,97
1,25
3,08
4,75
2,97
3,23
1,84
0,24
10,88
0,13
2,65
1,55
4,78
3,4
1,37
2,52
2,07
Ekim
2,08
2,67
2,00
2,13
2,39
3,54
3,43
2,88
2,55
2,58
1,71
0,91
0,17
3,55
5,24
7,83
1,94
1,29
1,63
1,65
Kasım
1,49
-1,44
0,38
2,30
3,51
2,88
3,28
2,24
0,87
2,02
-2,53
-0,08
4,08
9,99
0,74
2,81
0,66
0,84
Aralık
0,69
-0,40
0,74
1,25
13,58
1,18
2,93
1,03
0,89
1,37
-2,22
0,69
2,36
19,08
-0,24
1,14
0,4
0,75
Yıllık değişim
Ay/Yıl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Ocak
9,22
10,35
20,35
12,15
14,97
48,69
57,68
64,86
42,12
30,65
13,69
12,14
32,93
8,84
26,16
93,53
86,46
44,2
27,2
27,17
Şubat
10,13
10,26
19,67
12,37
15,61
54,44
55,18
67,07
39,05
31,53
15,36
13,71
29,59
9,26
27,09
105,01
76,61
47,29
25,21
27,56
Mart
11,29
10,23
19,71
11,86
16,19
61,14
50,51
68,50
38,1
30,87
16,09
14,28
29,64
8,50
31,20
114,97
62,45
51,47
23,5
28,08
Nisan
11,87
10,85
19,50
10,94
17,14
69,97
43,68
69,80
37,86
32,37
16,37
16,37
30,12
6,71
35,17
121,82
52,11
55,66
22,5
28,59
Mayıs
11,72
12,15
18,71
11,39
16,59
73,50
39,59
75,45
35,41
32,61
15,26
20,16
28,71
5,53
38,33
132,16
40,76
57,68
23,13
28,93
Haziran
10,90
15,39
15,72
12,62
17,53
78,62
38,21
71,6
35,05
32,11
14,87
23,71
25,04
6,17
42,89
138,31
40,42
50,09
24,45
28,09
Temmuz
9,79
15,85
16,65
11,76
18,95
79,60
47,83
61,78
33,52
31,75
15,45
25,00
21,66
8,33
44,92
144,61
44,50
41,37
24,19
27,83
Ağustos
10,68
17,90
15,01
11,77
19,25
80,21
58,94
51,97
32,95
31,51
16,34
32,13
13,45
11,53
45,52
143,75
49,41
35,75
25,16
27,95
Eylül
11,20
24,52
9,26
11,75
19,58
83,45
61,53
49,38
33,29
29,73
16,28
46,15
2,45
14,33
43,96
151,50
47,44
33,09
26,59
27,38
Ekim
11,90
25,24
8,55
11,89
19,89
85,51
61,36
48,58
32,87
29,77
17,28
45,01
1,70
18,20
46,31
157,69
39,39
32,24
27,00
27,41
Kasım
12,98
21,62
10,56
14,03
21,31
84,39
61,98
47,09
31,07
17,30
38,54
4,26
23,11
54,62
136,02
42,25
29,47
27,23
Aralık
11,92
20,30
11,84
14,60
36,08
64,27
64,77
44,38
30,89
15,47
33,64
7,36
25,15
79,89
97,72
44,22
28,52
27,67

Enflasyon oranları aynı zamanda memur ve emeklilerin dönem sonu maaş farklarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ekimde yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 35,12, imalatta yüzde 29,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,07 ve su temininde yüzde 28,91 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Yİ-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,65, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,41, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,41 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,83 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 35,12, imalatta yüzde 29,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,07 ve su temininde yüzde 28,91 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarda yüzde 28,66, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 23,25, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,12, enerjide yüzde 33,42 ve sermaye mallarında yüzde 21,24 yükseliş kaydedildi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4, imalatta yüzde 1,79, su temininde yüzde 1,73 artış olurken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,80 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarda yüzde 2, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,91, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,74, enerjide yüzde 1,33 ve sermaye mallarında yüzde 0,92 yükseliş gerçekleşti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ
Veri öncesinde 21 ekonomistin katılımıyla yapılan beklenti anketi, piyasaların aylık ve yıllık öngörüsünü ortaya koydu. Aylık artış beklentisinin gerçekleşmesi halinde yıllık bazda sınırlı bir gerileme hesaplanıyor:

  • Ortalama aylık artış beklentisi: Yüzde 2,20
  • Ekonomistlerin aylık tahmin aralığı: Yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arası
  • Yıllık enflasyon öngörüsünün seyri: Yüzde 29,73'ten (eylül) yüzde 29,28'e gerileme
  • 2026 yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 29,64

Milyonların beklediği veri! TÜİK açıkladı: Ekim ayı enflasyonu yüzde 2,58 oldu-3

Aylık oranda beklenen artış gerçekleşirse, yıllık enflasyonda eylül ayına kıyasla hafif bir düşüş izlenecek. Hem yatırımcılar hem de çalışanlar, yıl sonu ekonomik dengelerini şekillendirecek resmi rakamlara kilitlenmiş durumda.

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