İran 'ın gece saatlerinde bölgede ABD ordusuna ait bir uçağı karadan havaya füzeyle hedef almaya çalıştığı, buna karşılık ABD'nin Keşm Adası'na "sınırlı" saldırı düzenlediği bildirildi.

Körfez'de füze savaşı. Fotoğraf: AA

KÖRFEZ'DE FÜZE MİSİLLEMELERİ

ABD basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili, İran'ın bölgede ABD ordusuna ait bir uçağın karadan havaya füzeyle hedef almaya çalıştığını belirtti.

Yetkili buna karşılık ABD'nin, İran'ın Keşm Adası'nda karadan havaya füzenin ateşlendiği rampayı vurduğunu aktardı.

Saldırının "sınırlı boyutta" olduğunu ifade eden yetkili, bunun "savunma amaçlı olduğunu" savundu.

ABD'den İran'a sınırlı misilleme