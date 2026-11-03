ABD ve İran'dan füze misillemesi! Körfez yeniden ısınıyor
İran’ın bölgedeki bir ABD askeri uçağına karadan havaya füzeyle saldırma girişiminin ardından, ABD ordusu İran’ın Keşm Adası’ndaki füze rampasına “sınırlı ve savunma amaçlı” bir misilleme saldırısı düzenledi. İran basını adada art arda şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirirken İran makamlarından saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gerilimin tırmandığı bölgede, misilleme öncesinde İran’ın ABD’ye ait 3 insansız hava aracını düşürdüğünü öne sürmesi dikkat çekti.
İran'ın gece saatlerinde bölgede ABD ordusuna ait bir uçağı karadan havaya füzeyle hedef almaya çalıştığı, buna karşılık ABD'nin Keşm Adası'na "sınırlı" saldırı düzenlediği bildirildi.
KÖRFEZ'DE FÜZE MİSİLLEMELERİ
ABD basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili, İran'ın bölgede ABD ordusuna ait bir uçağın karadan havaya füzeyle hedef almaya çalıştığını belirtti.
Yetkili buna karşılık ABD'nin, İran'ın Keşm Adası'nda karadan havaya füzenin ateşlendiği rampayı vurduğunu aktardı.
Saldırının "sınırlı boyutta" olduğunu ifade eden yetkili, bunun "savunma amaçlı olduğunu" savundu.ABD'den İran'a sınırlı misilleme
İran, dün akşam saatlerinde ABD'ye ait 3 insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.
Bu açıklamadan kısa süre sonra İran basını, Keşm Adası'nda arka arkaya en az 5 patlama duyulduğunu bildirmiş ancak patlamaların nedenine ilişkin bilgiye yer verilmemişti.
İran makamlarından Keşm'deki patlamalara veya ABD basınındaki saldırı haberlerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.