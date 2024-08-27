Atilla Karaoğlan’a devre arası saldırı!

Süper Lig'de Antalyaspor'un Hatayspor'a karşı 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığı maçın devre arasında şok bir olayın yaşandığı iddia edildi. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması tarafından darp edildiği iddia edildi.

Yayıncı kuruluş spikeri tarafından yapılan açıklamada, "Antalyaspor-Hatayspor maçının devre arasında çıkan tartışmada hakem Atilla Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması olarak görülen bir beyefendi tarafından itildi. Ancak bu görüntüyü vermek istemiyoruz. Ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz" sözleriyle açıkladı. Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, hakem yönetiminin ilk yarı ve ikinci yarı farklı olduğunu savunarak, "Bunun nedenini istiyorsanız biraz araştırın. Gerekçesini ben söylemeyeceğim" dedi.