Reform yağmuru

Hem çalışma hayatına hem emekliliğe yönelik önemli reformlar gündemde. Önümüzdeki dönemde emekliliği kolaylaştıracak, destekleyecek adımlar atılırken, çalışma hayatına ilişkin önemli düzenlemeler için de düğmeye basılacak. İşte beklenen düzenlemeler ve detayları...



ESNEK ÇALIŞMA: Uzaktan ve esnek çalışmaya yönelik yeni modeller hayata geçirilecek. Konu, geçtiğimiz günlerde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu'nda ele alındı. Toplantıda, yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının iş dünyası gerekleri ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek belirlenmesi kararlaştırıldı. Uygulamanın kamuda da devreye alınması gündemde. Bu kapsamda bir yönetmelik taslağı da bulunuyor. Üzerinde çalışılan taslak; esnek, değişken zamanlı, yoğunlaştırılmış, uzaktan, kısmi zamanlı ve akademik eğitim için kısmi zamanlı çalışma' olmak üzere 6 modeli içeriyor.



MESAİ SAATLERİ MASADA: Dünyada tartışılan mesai saatleri bizde de gündeme alındı. Bu kapsamda 4 gün mesai- 3 gün izin formülü de ele alınacak. Hem yeni çalışma modellerinde hem saatlerinde sektörler arasında farklılıklar olabilecek.



ÇOK ÇALIŞANA YÜKSEK AYLIK: Emekli aylıklarına yönelik bir reform da gündemde. Orta Vadeli Program'da (OVP) emeklilik sistemi ve maaş hesaplama yöntemlerini de içine alan bir dizi düzenlemenin yapılması öngörülmüştü. Bu kapsamda sigortalıların daha çok sistemde kalmalarını sağlayacak modeller hayata geçirilecek. Çalışanların emeklilikte alacakları aylığı belirleyen parametrelerde de değişiklik öngörülüyor. Buna göre, sadece prime esas kazanç miktarı değil çalışma gün sayıları da etkili olacak. Böylece emeklilikte daha çok aylık almak isteyenler sistemde daha çok kalmayı tercih edecek.

TARİH FARKINA AYAR: Emekli aylığının hesabında primler kadar başvuru tarihi de önem taşıyor. Yıl bitmeden emekli olmakla izleyen yılın başında emekli olmak arasında fark bulunuyor. İçinde olunan yılda emekli zammı güncelleme katsayısından (o yılın enflasyonu + büyümesinin yüzde 30'u) fazla ise o yıl emekli olmak daha avantajlı oluyor. Veriler bu yıl emekli olmanın 2025'te olmaktan daha çok avantaj sağlayacağını gösteriyor. Hatta yüzde 30-35'lik bir fark hesaplanıyor. Bu farkı çözecek bir düzenleme de bekleniyor.



KADINLARA KOLAY EMEKLİLİK: Ev kadınlarının emekliliklerini desteklemek için düzenleme yapılacak. İsteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Mevcut asgari ücret üzerinden en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş iken, düzenlemeyle 2 bin 133 lirasını devlet karşılayacak.



MEMURLARA EK GÖSTERGE: Önümüzdeki dönemde memurlara ilişkin 3600 ek gösterge düzenlemesi de Meclis'e taşınacak. Önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri bu düzenlemeden faydalanabilecek. Kapsamdaki emekli memurların aylıkları artacak, çalışanların ise hem emekli ikramiyeleri hem de emekli aylıkları yükselecek.



ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK: Gündemdeki önemli düzenlemelerden biri de Bağ-Kur'lulara ilişkin. Hazırlığı başlayan düzenlemeyle 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Küçük esnaf, bu düzenlemeyle 1800 gün kazanacak. Düzenlemenin kapsamı çalışmaların tamamlanmasıyla belli olacak. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen (9 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) yaşı tamamlaması gerekecek.

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