SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Reform yağmuru

Sosyal güvenlikte önemli reformlar için düğmeye basıldı. Çalışma hayatına ve emekliğe yönelik pek çok düzenleme birbiri ardına hayata geçirilecek. Emeklilik kolaylaşırken, çalışanları destekleyecek adımlar atılacak...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024
Reform yağmuru

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hem çalışma hayatına hem emekliliğe yönelik önemli reformlar gündemde. Önümüzdeki dönemde emekliliği kolaylaştıracak, destekleyecek adımlar atılırken, çalışma hayatına ilişkin önemli düzenlemeler için de düğmeye basılacak. İşte beklenen düzenlemeler ve detayları...

ESNEK ÇALIŞMA: Uzaktan ve esnek çalışmaya yönelik yeni modeller hayata geçirilecek. Konu, geçtiğimiz günlerde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu'nda ele alındı. Toplantıda, yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının iş dünyası gerekleri ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek belirlenmesi kararlaştırıldı. Uygulamanın kamuda da devreye alınması gündemde. Bu kapsamda bir yönetmelik taslağı da bulunuyor. Üzerinde çalışılan taslak; esnek, değişken zamanlı, yoğunlaştırılmış, uzaktan, kısmi zamanlı ve akademik eğitim için kısmi zamanlı çalışma' olmak üzere 6 modeli içeriyor.

MESAİ SAATLERİ MASADA: Dünyada tartışılan mesai saatleri bizde de gündeme alındı. Bu kapsamda 4 gün mesai- 3 gün izin formülü de ele alınacak. Hem yeni çalışma modellerinde hem saatlerinde sektörler arasında farklılıklar olabilecek.

ÇOK ÇALIŞANA YÜKSEK AYLIK: Emekli aylıklarına yönelik bir reform da gündemde. Orta Vadeli Program'da (OVP) emeklilik sistemi ve maaş hesaplama yöntemlerini de içine alan bir dizi düzenlemenin yapılması öngörülmüştü. Bu kapsamda sigortalıların daha çok sistemde kalmalarını sağlayacak modeller hayata geçirilecek. Çalışanların emeklilikte alacakları aylığı belirleyen parametrelerde de değişiklik öngörülüyor. Buna göre, sadece prime esas kazanç miktarı değil çalışma gün sayıları da etkili olacak. Böylece emeklilikte daha çok aylık almak isteyenler sistemde daha çok kalmayı tercih edecek.

TARİH FARKINA AYAR: Emekli aylığının hesabında primler kadar başvuru tarihi de önem taşıyor. Yıl bitmeden emekli olmakla izleyen yılın başında emekli olmak arasında fark bulunuyor. İçinde olunan yılda emekli zammı güncelleme katsayısından (o yılın enflasyonu + büyümesinin yüzde 30'u) fazla ise o yıl emekli olmak daha avantajlı oluyor. Veriler bu yıl emekli olmanın 2025'te olmaktan daha çok avantaj sağlayacağını gösteriyor. Hatta yüzde 30-35'lik bir fark hesaplanıyor. Bu farkı çözecek bir düzenleme de bekleniyor.

KADINLARA KOLAY EMEKLİLİK: Ev kadınlarının emekliliklerini desteklemek için düzenleme yapılacak. İsteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Mevcut asgari ücret üzerinden en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş iken, düzenlemeyle 2 bin 133 lirasını devlet karşılayacak.

MEMURLARA EK GÖSTERGE: Önümüzdeki dönemde memurlara ilişkin 3600 ek gösterge düzenlemesi de Meclis'e taşınacak. Önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri bu düzenlemeden faydalanabilecek. Kapsamdaki emekli memurların aylıkları artacak, çalışanların ise hem emekli ikramiyeleri hem de emekli aylıkları yükselecek.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK: Gündemdeki önemli düzenlemelerden biri de Bağ-Kur'lulara ilişkin. Hazırlığı başlayan düzenlemeyle 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Küçük esnaf, bu düzenlemeyle 1800 gün kazanacak. Düzenlemenin kapsamı çalışmaların tamamlanmasıyla belli olacak. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen (9 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) yaşı tamamlaması gerekecek.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Tuncay Özkan’ın dosyasını açtık! Her türlü pislik var: FETÖ ve bebek katili Öcalan’a methiyeler, şantajlar, trol ordusu komutanlığı...
Emekliliği kolaylaştıracak düzenleme! Memura ek gösterge... Çalışanları destekleyecek adımlar | 7 adımda reform yağmuru
Başkan Erdoğan, Ahlat’taki Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Çalışana yıllık izin rehberi! Zamanaşımı var mı? Ne zaman parası alınır? | Kullanamadığı izni olanlar dikkat
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hadsiz sözler sarf etmişti! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
Cumhur’dan Ahlat çıkarması! Başkan Erdoğan’dan tarihi açıklamalar: Biz bu toprakların asıl sahibiyiz | Kabine 21 yıl sonra bir ilk
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik Osmanlı sorusu geceye damga vurdu!
Hançerci ve hançer yiyeni buluşturan ittifak! Kılıçdaroğlu - İmamoğlu yakınlaşmasının şifreleri: ’Özel’ tasfiye planı ve FETÖvari ’Ayak’ oyunu
Fred’den oscarlık dönüş! Fenerbahçe Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u 5-0 yendi
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan’ı vurdu! Tel Aviv’de uçuşlar askıya alındı! Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayında duyurdu: Erbain Operasyonu başladı
Siyonist operasyon! Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un tutuklanmasında soykırımcı İsrail eli: Üst düzey bilgiler, iç ve dış belgeler...
Ankara’yı sel aldı! Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyarmıştı! Yollar göle döndü | Ankara hava durumu
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında yeni gelişme! Kan lekeleri Narin’e mi ait? Narin Güran öldürüldü mü?
Okan Buruk’un canını sıkacak transfer! İstanbul’a geliyorlar
KARE KARE İHYA | İşte Bitlis’in eski ve yeni hali! Başkan Erdoğan açıkladı: 26 milyar liralık dev yatırım
SON DAKİKA